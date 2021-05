BM Zadić dankt Mitarbeiter*innen der Justiz für ihre wichtige Arbeit

Besuch des Justizzentrums und der Justizanstalt Korneuburg am 1. Mai

Wien (OTS) - „Die Arbeit aller Bediensteten war während der Pandemie besonders herausfordernd und oft belastend, deshalb möchte ich mich an diesem Tag der Arbeit sehr herzlich für den unermüdlichen Einsatz im letzten Jahr bedanken. Dadurch ist es gelungen, den Betrieb für die Bevölkerung durchgehend aufrecht zu halten und Corona weitestgehend aus den Justizanstalten herauszuhalten. Dafür danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gerichte, Staatsanwaltschaften und des Straf-und Maßnahmenvollzugs“, so Justizministerin Alma Zadić anlässlich ihres Besuchs am 1. Mai in Korneuburg zur anwesenden Belegschaft.

Das Justizzentrum Korneuburg wurde 2012 in Betrieb genommen und entspricht den modernsten Anforderungen an ein bürgernahes Bezirks-und Landesgericht. 2015 wurde es mit dem Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Das Gebäude ist nach Passivhausstandard geplant und ist damit ein energietechnisches Vorzeigeprojekt.

Auch im Strafvollzug gilt die Justizanstalt Korneuburg in Bezug auf Baustandards und Haftbedingunen als ein Vorzeigeprojekt. Viele Beschäftigungsangebote führen zu einer ausgesprochen hohen Beschäftigungsquote mit durchwegs positiver Auswirkung auf die Insass*innen der Justizanstalt.

„Wir wissen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine wichtige Aufgabe für den Rechtsstaat erfüllen. Als Justizministerin stelle ich die dafür notwendigen Rahmenbedingungen weiterhin sicher“, schließt Justizministerin Alma Zadić.

Rückfragen & Kontakt:

BM für Justiz

Martina Schmidt

Pressesprecherin der Justizministerin

0676898912303

martina.schmidt @ bmj.gv.at