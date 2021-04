Herausgeberin Eva Dichand: „Heute“ tritt dem Presserat bei

Wien (OTS) - Seit über zehn Jahren ist „Heute“ die meistgelesene Tageszeitung in Wien und die meistgelesene Gratis-Tageszeitung in Österreich. „Heute.at“ hatte noch nie so viele Leserinnen und Leser, das Online-Portal erreicht jeden Monat neue Rekordzahlen. Großer Erfolg bringt auch große Verantwortung mit sich. Alle Produkte des Medienhauses fühlen sich allein schon deshalb seit jeher dazu verpflichtet, alle journalistischen Qualitätskriterien einzuhalten.

Vor einigen Jahren haben „Heute“ und „heute.at“ zudem eine Qualitätsoffensive gestartet. Ziel war es, weiterhin Boulevard mit Herz und Hirn zu machen, aber noch hochwertiger zu werden, um uns vom Mitbewerb deutlich abzuheben. Es geht uns nicht nur um die Erzielung von Quote oder um Auflage um jeden Preis, sondern um einen Mix aus seriöser Information und gehaltvoller Unterhaltung. Die Berichterstattung nach dem Terroranschlag vom 2. November 2020 in Wien hat vielen die Unterschiede zwischen „Heute“ und „heute.at“ sowie den Mitbewerbern vor Augen geführt und fand viel Anerkennung.

Als nächsten Schritt dieser Qualitätsoffensive hat sich „Heute“ nach intensiver interner Diskussion dazu entschlossen, mit Wirkung vom 1. Mai 2021 dem Österreichischen Presserat beizutreten. Das gilt sowohl für die Tageszeitung „Heute“ als auch für „heute.at“.

„Positive Berichterstattung, gute Recherche und klare Qualitätsgrenzen sind unser Maßstab“ , begründet „Heute“-Herausgeberin Eva Dichand diesen Schritt. „Mit dem Beitritt zum Österreichischen Presserat wollen wir die Bedeutung von Verantwortung im Umgang mit Information und deren Verbreitung unterstreichen und der redaktionellen Qualitätssicherung noch mehr Bedeutung zukommen lassen.“

„Der Beitritt zum Presserat ist für mich eine logische Konsequenz unserer Qualitätsoffensive“ , sagt „Heute“-Chefredakteur Christian Nusser. „Ich freue mich, dass wir die Art unserer Berichterstattung nun auch in einem der wesentlichsten Gremien des österreichischen Journalismus auf den Punkt bringen können.“

Quelle: Media-Analyse 2020; hinsichtlich Leser pro Ausgabe, Kategorie Tageszeitungen bzw. Gratis-Tageszeitung. In Wien Nummer-1-Tageszeitung ex aequo mit der „Kronen Zeitung“ (2010, 2020). Details zur Schwankungsbreite www.media-analyse.at ; ÖWA Basic.

