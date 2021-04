Terminankündigung ÖMG Sprechstunde: "Briefing - Shit in, Shit out"

Am 18. Mai geht es mit der Eventreihe „die ÖMG Sprechstunden“ weiter, diesmal zum Thema: „Briefing – Shit in, Shit out?“

Wien (OTS) - Ein Briefing ist die Arbeitsgrundlage für jedes Projekt und damit wohl DER Weichensteller für das Endergebnis. Kann man davon ausgehen, dass ein gutes Briefing auch ein gutes Ergebnis sicherstellt? Gibt es überhaupt ein gutes Briefing? Was hat der Kunde gebrieft und was hat die Agentur verstanden? Und welche Chancen und Risiken sieht die Branche in diesen komplexen Zeiten? Kann man überhaupt alles umfassend einbriefen und mitbedenken – sowohl als Kunde wie auch als Agentur?

Gemeinsam mit den zwei ÖMG Vorständen Judith Zingerle und Manfred Gansterer werden diese spannenden und auch sehr kontroversiellen Fragen im Rahmen einer „die ÖMG Sprechstunde“ behandelt. Beide haben schon in den unterschiedlichsten Konstellationen zusammengearbeitet und geben zum Thema vielleicht auch das ein oder andere Hoppala preis. Carsten Barg von prettylogic multimedia hat als Kreativer schon oft unter schlechten Briefings (u. a. auch von Zingerle und Gansterer) gelitten und sich aus diesem Leidensdruck heraus intensiv mit dem Thema befasst und einen Lösungsansatz erarbeitet.

Hana Greiner, Creative Director bei Cope Content Performance Group, wird anhand von Praxis-Beispielen verraten, welchen Briefing-Herausforderungen sie sich tagtäglich stellt.

Wann: Dienstag, 18. Mai 2021, 17:30 Uhr

Wo: Online-Veranstaltung

Veranstaltungswebseite: https://www.ots.at/redirect/marketinggesellschaft

Anmeldung: https://shop.timesloth.io/oemg, kurz vor der Veranstaltung erhalten Sie ein E-Mail mit dem Teilnahmelink

Das Format „die ÖMG Sprechstunden“ ist ein digitales, interaktives Format von Experten für Experten, in der aktuelle Themen hinterfragt und diskutiert werden sollen. Kein klassisches Podium mit Fragen aus dem Publikum, sondern eine Gesprächsrunde, in der alle auf Augenhöhe mitreden, Fragen stellen, ihre Meinung oder Expertise teilen.

