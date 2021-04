Greenpeace: Rückzug von OMV Chef Rainer Seele ist überfälliger Schritt - OMV muss unter neuer Führung raus aus Öl und Gas

Greenpeace fordert Anpassung der OMV-Strategie an Pariser Klimaziele - Überwachungsvorwürfe müssen lückenlos aufgedeckt, Klage gegen Magazin Dossier sofort zurückgezogen werden

Wien (OTS) - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace begrüßt, dass OMV CEO Rainer Seele seine Vertragsverlängerungsoption nicht annehmen und damit sein Rolle als Konzernchef mit 30. Juni 2022 zurücklegen wird. Der Rückzug von Rainer Seele als OMV Chef folgt einer Lawine an Skandalen, die unter seiner Führung den teilstaatlichen Konzern erschüttert haben. Erst kürzlich deckten Greenpeace CEE und Fridays For Future Austria auf, dass die OMV in Verdacht steht, Klimaschützer*innen zu überwachen. Kurz darauf sorgte die Einschüchterungsklage des Ölkonzerns gegen das Investigativmedium “Dossier” für scharfe Kritik von Politik, Zivilgesellschaft und nationalen sowie internationalen Medien. Der Abgang von Rainer Seele an der OMV-Spitze sei eine notwendige Weichenstellung in eine nachhaltige und transparente Zukunft für den Konzern, so Greenpeace. Die Umweltschutzorganisation fordert von der kommenden Führungsspitze eine grüne Strategieänderung vom Ölkonzern zum nachhaltigen Energieversorger, damit die OMV endlich einen echten Beitrag zum Ende der Klimakrise leistet. Die Vorwürfe der Überwachung von Klimaschützerinnen und Klimaschützern müssen lückenlos aufgeklärt und die Klage gegen das Investigativmedium “Dossier” sofort fallengelassen werden.

“Der Rückzug von Öl-Mann Rainer Seele, der jetzt als “Lame Duck” der OMV agiert, ist ein längst überfälliger Schritt. Ein Manager, der die Klimakrise ignoriert und stattdessen Klimaschützerinnen und Klimaschützer ausspionieren lässt oder unabhängige Medien mit Klagen einschüchtern möchte, hat an der Spitze eines österreichischen Unternehmens nichts verloren. Nach wie vor gilt: Die Vorwürfe der Überwachung von Klimaschützerinnen und Klimaschützern müssen lückenlos aufgeklärt werden und die Klage gegen das Magazin Dossier muss sofort zurückgezogen werden,” stellt Greenpeace Geschäftsführer Alexander Egit klar. “Die Skandale, die die OMV seit Wochen begleiten, stellen nur die Spitze des Eisbergs der rückwärtsgerichteten Unternehmenspolitik des Öl-Mannes Rainer Seele dar. Eine neue Leitung muss den Konzern neu ausrichten und Klimaschutz als integralen Bestandteil der Unternehmensstrategie verstehen,” fordert Egit.

Bislang wird Klimaschutz in der OMV als Nebenthema im Rahmen von Nachhaltigkeitsberichten thematisiert, ohne echte Veränderungen in der Strategie der OMV selbst auszulösen. Das betrifft die Menge an Öl- und Gasförderung genauso wie eine Umlenkung der Investitionsströme raus aus der Exploration und Produktion von Öl und Gas und rein in zukunftsträchtige Sektoren wie etwa den Ausbau erneuerbarer Energien. Internationale Beispiele wie etwa der Umbau des dänischen ehemaligen Ölkonzerns Dong Energy zu Orsted zeigen vor, dass es eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft nach dem Ölgeschäft gibt. Auch die größten internationalen Player, wie etwa erst kürzlich der britische Konzern BP - mit einer Verzehnfachung der Investitionen in erneuerbare Energien auf jährlich 5 Milliarden Dollar bzw. ein deutlicher Rückgang in der Öl und Gasförderung - leiten zunehmend drastische Strategieänderungen weg vom klimaschädlichen Öl- und Gasgeschäft in die Wege. “Die OMV steht vor einer gravierenden Richtungsentscheidung. Der Auftrag an den kommenden OMV CEO und Rainer Seele Nachfolgerin oder Nachfolger ist klar. Die OMV muss zu einem zukunftsfähigen und transparenten Konzern umgebaut werden: Raus aus Öl und Gas, hin zu erneuerbaren Energien. Nur so hat der Konzern im sich rasant verändernden Energie-Marktumfeld eine nachhaltige Zukunft. Der Aufsichtsrat der OMV ist es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Konzerns schuldig, rechtzeitig in einen klimafitten Umbau des Konzerns zu investieren,” fordert Greenpeace Chef Alexander Egit.

Rückfragen & Kontakt:

Jasmin Duregger

Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

Mobil: (+43) 664 840 3803

E-Mail: jasmin.duregger @ greenpeace.org



Klara Maria Schenk

Greenpeace in Zentral- und Osteuropa

Mobil: +43 (0)664 88 17 22 67

E-Mail: klara.schenk @ greenpeace.org