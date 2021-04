SPÖ-Drobits: „Die Pflegerinnen und Pfleger haben sich Nachtgutstunden verdient. Heute, jetzt und sofort!“

Zeit der Danksagungen und des Applauses für die HeldInnen der Krise ist vorbei - es muss endlich um bessere Arbeitsbedingungen gehen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Christian Drobits hat in seiner heutigen Rede in der Sitzung des Nationalrats einen Antrag unter dem Titel „Nachtgutstunden für das Pflegepersonal in Pflegeeinrichtungen“ eingebracht, der den „Heldinnen und Helden der Krise“, in dem Fall den Pflegekräften, in Zukunft bessere Arbeitsbedingungen bringen soll. „Die Zeit der Danksagungen und des Applauses für die HeldInnen der Krise ist vorbei. Pflegekräfte in ganz Österreich sind müde und verdienen jetzt volle Unterstützung. Nicht nur durch bessere Bezahlung, sondern vor allem auch durch bessere Arbeitsbedingungen!“, bekräftigt Drobits die Forderung der SPÖ. ****

Konkret soll der SPÖ-Antrag dafür sorgen, dass alle Personen, die in Pflegeeinrichtungen Tag und Nacht arbeiten, damit die dortigen BewohnerInnen gut versorgt sind, auch adäquate arbeitsrechtliche Bedingungen vorfinden. Diejenigen Pflegekräfte, denen bisher keine Gutstunden aufgrund von Schwerarbeit in der Nacht zustanden, sollen künftig ebenso wie andere das Recht dazu bekommen. „Alle Pflegerinnen und Pfleger haben Nachtgutstunden verdient. Heute, jetzt und sofort!“ Leider, so der Konsumentenschutzsprecher, wurde der SPÖ-Antrag nur von der FPÖ unterstützt und fand somit keine Mehrheit. „Für ÖVP und Grüne gilt offenbar: Nur reden und nicht handeln. Glaubwürdigkeit sieht anders aus!“ erklärt Drobits abschließend. (Schluss) lk/sc

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at