Nationalrat – Rendi-Wagner: „Krisenmanagement der Bundesregierung verantwortungs- und mutlos“

Appell an Mückstein: „Konkreter Impftermin für alle, um für rasche Durchimpfung zu sorgen

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der Regierungserklärung zum neuen Gesundheitsminister hat SPÖ-Vorsitzende, Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner im Nationalrat Bilanz über das türkis-grüne Krisenmanagement gezogen. Dieses sei in den vergangenen Monaten nicht mehr vorhanden gewesen. Der Bundeskanzler habe die zentrale Verantwortung längst an die Bundesländer abgeschoben, um Unangenehmes, aber Notwendiges nicht mehr verkünden zu müssen. „Es ist die Aufgabe eines Regierungschefs, notwendige Maßnahmen zu setzen, auch wenn sie unpopulär sind – gerade in einer Krise!“, so die SPÖ-Chefin in Hinblick auf die Gesundheit der Bevölkerung. „Dass eine Regierung am Höhepunkt einer Pandemie, die bereits tausende Todesopfer und hunderttausende Arbeitslose gefordert hat, nicht gemeinsam an einem Strang ziehen und Verantwortung übernehmen kann, ist ein Armutszeugnis.“ ****

Minister Anschober sei bis zum Schluss zu einer konsequenten Corona-Politik gestanden, war damit aber ganz alleine, was er in seiner Abschiedsrede auch bestätigt hatte. Im Gegenteil sei Anschober sogar als Sündenbock für das Impfchaos attackiert worden. An den Kanzler gerichtet sagte die SPÖ-Chefin: „Ihnen fehlte der Mut, ihn zu unterstützen. Das Ergebnis dieser Mut- und Verantwortungslosigkeit:

Halb Österreich ist zu, der Rest halb offen. Das steht sinnbildlich für das halbherzige, mutlose Krisenmanagement“, das Gesundheit, Spitälern und Unternehmen schade.

„Hätten wir im Februar noch einige Wochen durchgehalten, dann hätten wir schon längst das Fundament für dauerhafte, nachhaltige Öffnungen geschaffen“, betonte Rendi-Wagner. Andere Länder mit konsequenter Corona-Politik wie etwa Dänemark würden bereits öffnen.

An den neuen Gesundheitsminister appellierte die SPÖ-Chefin, rasch für eine hohe Durchimpfungsrate zu sorgen: „Setzen Sie ein starkes Zeichen und geben Sie allen Impfwilligen einen konkreten Termin. Das schafft Vertrauen.“ Zudem wünscht sie Mückstein „Kraft für die schwierige Aufgabe, mehr Unterstützung seitens des Koalitionspartners und den Mut, zu Ihrer Haltung zu stehen, auch wenn sie politisch nicht angenehm ist“. (Schluss) bj/sc

