AVISO: Online-Pressekonferenz „Geordnete Rettung“ der Initiative Courage

Wien (OTS) - Einladung zur Online-Pressekonferenz „Geordnete Rettung“



am Freitag, den 23. April 2021

Beginn: 10.30 Uhr

Ort: Zoom-Meeting



Die Initiative „Courage – Mut zur Menschlichkeit“ lädt Sie hiermit sehr herzlich zur Online-Pressekonferenz zum Thema „Geordnete Rettung“ ein.



Als Gesprächspartner*innen stehen Ihnen zur Verfügung:



Maria Hasibeder, Katholische Aktion Oberösterreich



Judith Kohlenberger, Migrations- und Fluchtforscherin WU Wien



Maria Katharina Moser, Diakonie Österreich



Franz Wolfmayr, Solidarregion Weiz

Katharina Stemberger, Courage – Mut zur Menschlichkeit

Sie können online via Zoom an dieser Pressekonferenz teilnehmen. Die entsprechenden Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung an sterniczky @ skills.at. Die Pressekonferenz findet in den Räumlichkeiten des Presseclub Concordia statt. Falls Sie eine Aufzeichnung der Pressekonferenz benötigen, ersuchen wir Sie ebenfalls um eine E-Mail an sterniczky @ skills.at.









