ATIB UNION verteilt zu Ramadan Essen und Lebensmittelpakete an Bedürftige

„Die wahre Freude des Ramadans liegt im Teilen“

Wien (OTS) - Für die Muslime weltweit beginnt mit heute, dem 13. April 2021, der Monat Ramadan und damit auch die Zeit des Fastens, des freiwilligen Verzichts und der inneren Einkehr.

Der Monat Ramadan ist für die Muslime nicht nur eine Zeit der Abstinenz, sondern auch die Zeit der Besinnlichkeit und der Stärkung des Gemeinschaftssinns. Es ist die Zeit des Helfens, des Zusammenhalts und der Nächstenliebe.

In diesem Sinne bietet die ATIB Union in seinen Wiener-Standorten Favoriten und Brigittenau während des gesamten Monats Ramadan täglich von 19:00-20:00, warmes Abendessen für über 600 Menschen an.

Damit möchte die ATIB Union ein Zeichen des sozialen Zusammenhaltes setzen und den vielen Menschen in Österreich eine helfende Hand reichen, die angesichts der sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona Pandemie schwer betroffen sind.

„Auch in Österreich befinden sich zurzeit sehr viele Menschen in einer Notlage. Die Corona-Pandemie und seine Folgen, wie Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit haben viele Menschen an den Rand ihrer Existenz gedrängt.“, so ATIB Union Vorsitzender Fatih Yilmaz.

„Gemeinsam mit der ATIB Jugend wurden mehr als 300 Lebensmittelpakete an Obdachlose, Bedürftige und Flüchtlinge in ganz Wien ausgetragen. Zusätzlich bieten wir für den gesamten Monat Ramadan finanzschwachen und bedürftigen Menschen, täglich frisch zubereitetes Essen an. Menschen in Not sind herzlich eingeladen an unseren Standorten in Brigittenau und Favoriten ihr tägliches Abendessen abzuholen“, hob Yilmaz abschließend seine Einladung hervor.

Noch vor Beginn des Fastenmonats wurden mithilfe der ATIB Jugend über 300 Lebensmittelpakete an Menschen in Not ausgetragen, mitunter auch an die Wiener Tafel.

Für weitere Aktivitäten im Hinblick auf den Fastenmonat können sich Vertreterinnen und Vertreter der Medien an den untenstehenden Kontakt wenden.

