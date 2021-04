AVISO: NEOS-PK Echter Neustart statt "Comeback-Plan", Morgen, Dienstag, 10:30 Uhr

mit Beate Meinl-Reisinger und Karin Doppelbauer

Wien (OTS) - Morgen, Dienstag, 10:30 Uhr, berichten NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger und Finanzsprecherin Karin Doppelbauer was es braucht, um mit einer Balance zwischen Gesundheit, Wirtschaft und Innovation sowie den richtigen Maßnahmen einen echten Neustart aus der Krise heraus hinzulegen.



Die ständigen Ankündigungen und inhaltslosen Pressekonferenzen der Regierung bringen uns nicht aus dieser Krise. Bundeskanzler Kurz und seine Regierung müssen endlich tun, was getan werden muss, um die Zukunft Österreichs zu stärken und zu sichern. Es braucht eine echte Reform des Insolvenzrecht, zielgerichtete Förderungen und die Möglichkeit Femdkapital in Eigenkapital umzuwandeln. Es braucht einen echten Neustart und nicht einen "Comeback-Plan".



Die Vertreter_innen der Medien sind herzlich eingeladen, die Pressekonferenz wird auch auf Facebook (http://www.facebook.com/NeosDasNeueOesterreich) live gestreamt.

NEOS-PK Echter Neustart statt "Comeback-Plan"

Datum: 13.04.2021, 10:30 Uhr

Ort: NEOS Parlamentsklub, Standort Hofburg, Eingang Kapellenhof, 5. Stock

Josefsplatz, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.facebook.com/NeosDasNeueOesterreich

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu