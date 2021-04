FPÖ – Angerer zu „Comebackplan“: Spätes Einreichen der Projekte für EU-Wiederaufbaufonds könnte schnelle Wirtschaftserholung gefährden

Schwarz-grüne Ankündigungspressekonferenzen reloaded: Keine Inhalte, keine Information!

Wien (OTS) - „Nachdem schon am Samstag der ÖVP-Kanzler und der grüne Vizekanzler in einer Pressekonferenz ankündigten, einen sogenannten ‚Comebackplan‘ für die österreichische Wirtschaft starten zu wollen, ohne aber konkret Pläne zu präsentieren, stellten heute die ÖVP-Minister und die grüne Umweltministerin einerseits wieder nur in Überschriften Projekte und andererseits ohnehin schon geplante Maßnahmen aus dem schwarz-grünen Regierungsplan vor. Das ist ja nur mehr eine Verhöhnung der Menschen und der Unternehmen in Österreich“, kritisierte heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer. „Unsere Unternehmer warten schon lange darauf, wieder unternehmerisch tätig werden zu können und brauchen daher Planbarkeit und Perspektiven. Mit diesen nun fast täglichen Ankündigungspressekonferenzen wird das wohl nicht gelingen können“, so Angerer.

„Fehlende Inhalte und fehlende Information – sowohl zu den ‚Comeback-Maßnahmen‘ als auch zum EU-Wiederaufbaufonds, der einen wesentlichen Teil der ‚Comeback-Maßnahmen‘ ausmacht“, beanstandete Angerer und weiter: „So wie die ÖVP im Moment im Hinblick auf die Einreichung der Projekte agiert, ist es allerdings fraglich, ob damit eine schnelle Erholung unserer Wirtschaft gelingen kann, oder die unnötige Geheimniskrämerei der Regierung den wirtschaftlichen Neustart nach der Krise nur unnötig hinauszögert. Das Geld des EU-Wiederaufbaufonds ist zum Wiederaufbau der österreichischen Wirtschaft gedacht. Die Einzigen, die davon aber nichts mitbekommen, die weder einbezogen noch informiert werden, sind die Unternehmer dieses Landes. Außer einer lapidaren E-Mail-Adresse zum Einreichen von Projekten, haben bislang weder Unternehmer, noch die Bevölkerung, geschweige denn die Opposition irgendetwas über die Projekte, die für den EU-Wiederaufbaufonds eingebracht werden sollen, erfahren.“

„Die Einreichfrist für die Projekte endet am 30. April. Obwohl ÖVP-Finanzminister Blümel immer wieder betont, dass noch genügend Zeit zur Verfügung steht, um die Projekte fristgerecht einreichen zu können, ist es fraglich, ob er sich der möglichen Konsequenzen eines späteren Einreichens der Projekte bewusst ist?“, so Angerer.

„Werden die Projekte in ihrer vorgelegten Form von der EU-Kommission nicht akzeptiert, sondern müssten nachgebessert werden, dann könnte sich auch die Auszahlung des Geldes und damit die Umsetzung der Projekte verzögern. Dies wiederum würde die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise, für die das Geld gedacht ist und die doch eher heute als morgen umgesetzt werden sollte, noch weiter nach hinten verschieben“, erklärte der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

