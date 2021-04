Liese Prokop Stipendium 2021/2022: Bewerbungen bis 4. Juni möglich

Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF) fördert engagierte asylberechtigte Studierende

Wien (OTS) - Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) vergibt heuer bereits zum achten Mal das Liese Prokop Stipendium. Asylberechtigte Studierende mit sehr guten Studienerfolgen können ab sofort Bewerbungen für das kommende Studienjahr bis 4. Juni 2021 einreichen.

Die Stipendiat/innen werden durch Weiterbildungsseminare und Austauschtreffen beim Absolvieren ihres Studiums sowie bei ihrem Integrationsprozess unterstützt. Dementsprechend beinhaltet das verpflichtende Rahmenprogramm des Stipendiums neben ausbildungsrelevanten Themen wie beispielsweise Bewerbungstrainings auch die Vermittlung von relevanten Inhalten zur österreichischen Kultur. Besonders wichtig in diesem Jahr: Für die meisten Programmpunkte gibt es Online-Alternativen, auf die bei Bedarf zurückgegriffen werden kann. Neben der Bereitstellung eines Weiterbildungsangebots werden auch Studiengebühren oder Kosten für die Teilnahme an einem Vorstudienlehrgang im Rahmen des Stipendiums übernommen. Studierende, die in Österreich keine staatliche Studienförderung erhalten und nachweisbar finanzielle Unterstützung zum Studium benötigen, werden mit 300 Euro monatlich unterstützt.

Integrationsministerin Susanne Raab: „Ein wichtiger Baustein einer gelungenen Integration in Österreich ist neben dem Erwerb der deutschen Sprache der nachhaltige Einstieg in den Arbeitsmarkt. Eine höhere Ausbildung wie ein Studium ist hierfür ein Sprungbrett, ebenso wie die Anerkennung von bereits im Herkunftsland erworbenen Qualifikationen. Daher freut es mich, dass der Österreichische Integrationsfonds mit dem Liese Prokop Stipendium auch heuer wieder engagierte Studierende beim Absolvieren ihres Studiums unterstützt."

ÖIF-Direktor Franz Wolf: „Auch in diesem Jahr fördert der ÖIF mit dem Liese Prokop Stipendium asylberechtigte Studierende. Die teilnehmenden Stipendiat/innen werden bei der Absolvierung ihres Studiums unterstützt und erhalten so die Möglichkeit, sich erfolgreich in den österreichischen Arbeitsmarkt zu integrieren.“

Über das Liese Prokop Stipendium

Bisher wurden im Rahmen des Liese Prokop Stipendiums bereits mehr als 300 Studierende gefördert, die an einem Vorstudienlehrgang teilnehmen oder ihr Studium an einer österreichischen Universität nostrifizieren lassen und keine Studienbeihilfe erhalten. Die Stipendiat/innen der letzten Jahre absolvierten unter anderem die Studiengänge Pharmazie, Zahnmedizin oder Informatik. Die kulturelle und gesellschaftliche Weiterbildung, die im Zuge des Liese Prokop Stipendiums angeboten wird, unterstützt die Studierenden gezielt dabei, ihr Potenzial bestmöglich einzusetzen und zu entfalten.

Zum Bewerbungsprozess für Studierende

Um sich für den aktuellen Durchgang zu bewerben, sind das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Förderansuchen samt der auf der Website angeführten Unterlagen an lieseprokop.stipendium @ integrationsfonds.at zu schicken. Das Förderansuchen sowie detaillierte Informationen zum Ablauf der Bewerbung und des Stipendiums sind hier zu finden.

