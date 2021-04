Hanger: Der Finanzminister leistet hervorragende Arbeit

ÖVP-Abgeordneter: Kickl verhält sich mit seinem "Nein, ich trage keine Maske" wie ein trotziges Kindergartenkind

Wien (OTS) - Großes Lob fand der Fraktionschef der ÖVP im Untersuchungsausschuss Abg.z.NR Andreas Hanger heute, Freitag, in der Sondersitzung des Nationalrates für die Arbeit von Finanzminister Gernot Blümel und seines Ressorts. "Wenn man die Leistungen unseres Finanzministers objektiv bewertet, so sieht man, dass hier hervorragende Arbeit geleistet wird. Mit 34 Milliarden Euro an Wirtschaftshilfen sind wir Europaspitze. Und der Ausfallsbonus 2, durch den finanzielle Hilfe von rund 400 Millionen Euro bei den Menschen ankommen konnte, ist eine weitere anerkennenswerte Tatsache", so Hanger.

"Was wir in Österreich brauchen, ist:

- Stärkerer Zusammenhalt: Ich appelliere an die Opposition, mit uns gemeinsam der Pandemie entgegenzutreten. Das ist unsere Aufgabe hier", so Hanger.

- "Eine bessere politische Kultur" will Hanger und kritisierte in diesem Zusammenhang den "unsäglichen Ibiza-Untersuchungsausschuss, der an politischer Unkultur nicht zu überbieten" sei.

- "Eine Rückkehr zu inhaltlicher Debatte und vernünftiger politischer Kultur." Als Beispiel nannte Hanger "den vernünftigen Vorschlag einer Globalsteuer, dem wir uns gemeinsam widmen sollten."

Zudem betonte Hanger, dass "die heutigen Reden der Oppositionsparteien auf eine Kabarettbühne, nicht aber ins österreichische Parlament passen" - allen voran die FPÖ. Deren Klubobmann Kickl verhalte sich mit seinem Beharren "Nein, ich trage die Maske nicht" wie ein kleines trotziges Kind im Kindergarten. Die Neos – ehemals eine wirtschaftsliberale Partei – hätten sämtliche Prinzipien über Bord geworfen und seien an Widersprüchlichkeit nicht zu überbieten, bedauert Hanger. Und die SPÖ solle, gerade was Postenbesetzungen im eigenen Partei-Umfeld betreffe, vor der eigenen Türe kehren, nannte Hanger mit der ehemaligen Wiener Vizebürgermeisterin Renate Brauner – jetzt in einem Versorgungsjob mit zwei Millionen Euro im Jahr - und mit dem hochrangigen SPÖ-Funktionär Thomas Drozda – der vom Kulturmanager zum Experten für Immobilienfragen wurde - zwei Beispiele für teure Versorgungsfälle.

"Der Finanzminister dieser Republik leistet ausgezeichnete Arbeit. Er hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von hervorragender Qualität, die mit viel Einsatz und Leidenschaft für die Republik Österreich arbeiten. Ich wünsche mir, dass dieses Engagement noch lange anhält. Lassen Sie uns alle gemeinsam intensiv für die Zukunft unseres Landes arbeiten", schloss Hanger. (Schluss)

