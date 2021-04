ZKW Group: Neue Mitarbeiter-App verbindet Kontinente und Kulturen

Graz-Grambach (OTS) - Sieben Konzern- und sechs Auditsprachen, mehrere Zeitzonen, Angestellte in den Büros, Mitarbeitende in der Produktion, allesamt verteilt auf zwölf Standorte weltweit – in Sachen interner Kommunikation setzt die ZKW Group seit Kurzem auf die Mitarbeiter-App „myZKW“ von LOLYO.



Als ein führender Lieferant von Premium-Lichtsystemen und Elektronikmodulen für die weltweite Automobilindustrie beschäftigt die ZKW-Group 10.000 Menschen in Europa, Asien und Amerika. Der Wunsch, alle Mitarbeitenden zeitgleich und zielgerichtet zu informieren, war der ausschlaggebende Beweggrund, eine Mitarbeiter-App im Konzern einzuführen: „Während die Angestellten bisher Informationen per Mail erhielten, wurden Arbeiterinnen und Arbeiter über (digitale) Schwarze Bretter und mündlich von ihren Führungskräften informiert, das sollte sich grundlegend ändern“, erklärt das für die Einführung der App verantwortliche Projektteam rund um Mag. (FH) Sandra Simeonidis-Huber M.E.S (Group Communication & Marketing), Vanessa Sonnleitner, BA (Group Communication & Marketing) und Ing. Thomas Waldbauer (Communication & Marketing).

Interaktiver Austausch statt One-Way-Kommunikation

So können Informationen seit Dezember 2020 mit der neuen Mitarbeiter-App „myZKW“ an alle Personen im Unternehmen zeitgleich mehrsprachig ausgespielt werden und landen direkt am Smartphone. Darüber hinaus bietet „myZKW“ eine Plattform zur Diskussion und zum Austausch. Tipps und Tricks zur Steigerung des Wohlbefindens lassen sich ebenso kommunizieren wie kleinere Themen, die sonst keine Bühne bekommen hätten, bestätigt Sandra Simeonidis-Huber: „ Die klassische One-Way-Kommunikation wurde abgelöst von einem interaktiven, unmittelbaren Austausch im Sinne einer Dialogkultur. “

Hohe Interaktionsraten

An einigen Unternehmensstandorten ist „myZKW“ bereits am besten Weg zum allumfassenden Kommunikationsmittel zu werden, bestätigt Vanessa Sonnleitner: „Wir nutzen die App seit drei Monaten in Österreich, der Slowakei, den USA und Mexiko. Die Interaktionsraten sind sehr hoch, unsere Kolleginnen und Kollegen schätzen die Möglichkeit zum Austausch. " In den drei Monaten seit der Einführung können wir auf rund 33.000 gelesene Beiträge, ca. 58.000 Likes und mehr als 24.000 Kommentare verweisen. “

Punkte sammeln und Gewinnspiele als Motivationsfaktor

Welche Funktionen hauptsächlich zum Einsatz kommen, ist je nach Niederlassung unterschiedlich. Was jedoch alle verbindet, ist die Freude, sich zu beteiligen, erklärt Thomas Waldbauer: „ Alle lieben es über die App Punkte für bestimmte Aktivitäten zu sammeln und dadurch an unseren Gewinnspielen teilzunehmen. Das fördert die Interaktion und motiviert, sich mit der App auseinanderzusetzen. “

„myZKW“ überzeugt auch in der Corona-Krise

Ein zusätzlicher Motor, die Mitarbeiter-App im Unternehmen einzuführen, war auch der erste Lockdown im Frühjahr 2020, der die Notwendigkeit einer funktionierenden internen Kommunikation drastisch aufzeigte: „Wir haben uns in der Kommunikationsabteilung das Ziel gesetzt, die App so schnell wie möglich umzusetzen, um für einen weiteren Lockdown gerüstet zu sein. Durch die großartige Zusammenarbeit mit dem Team von LOLYO konnten wir dieses Vorhaben rasch umsetzen. Im zweiten Lockdown im Herbst war die App dann einsatzbereit. Alle Updates zu Corona-Schutzmaßnahmen werden nun stets über myZKW kommuniziert und die Mitarbeitenden können auch interaktiv über Aktionen und Maßnahmen mitbestimmen“, so Sandra Simeonidis-Huber.

Über die LOLYO Mitarbeiter-App

Im Jahr 2018 vom Grazer Softwareunternehmen cycoders entwickelt, vernetzt LOLYO als mobiles Social Intranet alle Mitarbeitenden eines Unternehmens schnell und unkompliziert per Smartphone. Die App bietet zahlreiche Funktionen und nahezu grenzenlose Möglichkeiten der Individualisierung. Zu den begeisterten Kunden von LOLYO zählen führende Unternehmen wie Liebherr, ZKW Group, Stoelzle Oberglas, Merkur Versicherung, Läpple AG, Salamander/Delka, Snow Space Salzburg, Krankenhäuser der Barmherzigen Brüder, maltech, GW Cosmetics und viele mehr.

