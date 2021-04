VP-Schwarz ad Weltgesundheitstag: „Gesundheit ist unser höchstes Gut – schützen wir sie!“

Vorsorgeuntersuchungen auch in Krisenzeiten wahrnehmen und weiterhin Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Gesundheit ist unser höchstes Gut – das hat uns die weltweite Corona-Pandemie einmal mehr eindringlich vor Augen geführt. Während wir Tag für Tag mit dem Coronavirus und seinen Auswirkungen konfrontiert werden, dürfen wir nicht den Fehler begehen, andere gesundheitliche Beschwerden auf die leichte Schulter zu nehmen. Prävention ist und bleibt der erste Schritt zu einem langen und gesunden Leben. Mit Vorsorgeuntersuchungen sowie der Möglichkeit von Reha- und Kuraufenthalten stellt das österreichische Gesundheitssystem vorbildliche Instrumente zur Verfügung, die dazu dienen, unsere Gesundheit zu schützen“, erklärt die stv. Generalsekretärin und Gesundheitssprecherin der neuen Volkspartei, Gaby Schwarz, anlässlich des Weltgesundheitstages, und appelliert an die Bevölkerung, diese Angebote trotz Krise wahrzunehmen.

„Hinsichtlich der weltweiten Corona-Pandemie sind uns allen erprobte und etablierte Konzepte bestens bekannt, die Erkrankungen – neben den immer weiter voranschreitenden Impfungen – am effizientesten verhindern: Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen sowie regelmäßig testen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es an jeder und jedem Einzelnen in unserer Gesellschaft liegt, einen Beitrag zur Bekämpfung der Gesundheitskrise zu leisten. Nur so können wir uns selbst sowie unsere Mitmenschen schützen“, betont Schwarz abschließend.

