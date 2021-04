SPÖ-Silvan: „Herbert Pichlers Tod hinterlässt große Lücke!“

Wien (OTS/SK) - Der Präsident des österreichischen Behindertenrates, Herbert Pichler wurde gestern in den frühen Morgenstunden von einem PKW erfasst und erlag an Ort und Stelle den schweren Verletzungen. SPÖ Nationalratsabgeordneter und Gewerkschaft Bau-Holz NÖ Landesgeschäftsführer Rudolf Silvan ist fassungslos: „Mit Herbert verliere ich nicht nur einen guten Freund, sondern einen wichtigen Mitstreiter im Kampf um eine moderne Unfallversicherung und für den Erhalt des weißen Hofes der AUVA in Klosterneuburg.“ ****

Pichler war langjähriger Leiter des ÖGB Chancen Nutzen Büros und eng mit der Gewerkschaft Bau-Holz Niederösterreich verbunden. „Mit seinem Witz und seiner Lebensfreude hat Herbert alle Menschen um sich herum angesteckt. Herbert konnte zudem auf Krücken besser Fussballspielen, als so manch einer ohne“, denkt Silvan an seinen Freund zurück. Für Pichler war klar, dass Menschen mit Behinderungen, immer die gleichen Chancen wie Menschen ohne Behinderungen verdient hatten. „Dafür hat Herbert immer gekämpft. Sein Tod hinterlässt eine Lücke, die nur schwer zu füllen sein wird", so Silvan abschließend. (Schluss) up

