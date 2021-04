Kinder, Eltern und Bildungspersonal schützen!

Normalbetrieb in Kindergarten und Schule wird noch lange nicht möglich sein!

Wien (OTS) - Normalbetrieb in Kindergarten und Schule wird noch lange nicht möglich sein, der Anstieg der Sars-CoV-2-Infektionen kann nur durch Lockdown gestoppt werden! Bildungspersonal endlich überall Impfungen anbieten. Luftreiniger endlich anschaffen!



Die 3. Welle erfasst Schulen und Kindergärten. Internationale Studien zeigen, dass rezente Cluster aus diesem Umfeld stammen. Auch im Österreich-Schnitt sind die 7-Tage-Inzidenzen bei den Kindern und Jugendlichen überall zu hoch: Für die Fünf- bis 14-Jährigen liegt der Wert mit Einbeziehung der Gurgelstudie bereits über 500 und ca. ein Drittel aller Sars-CoV-2-Infizierten sind unter 25. Das Infektionsgeschehen korreliert dabei mit der Verbreitung der britischen Virusvariante. Laut eines Pre-Prints der beiden Spitzenuniversitäten Cambridge und Princeton [1] sind Kinder und Jugendliche insgesamt für diese Virusvariante empfänglicher und bei Ansteckung mit dieser auch infektiöser. Vor diesem Hintergrund scheint es klar, dass Kinder und Jugendliche über ihre Familien ein Multiplikator in der Pandemie sein können. [2] Wenn jetzt nicht gegengesteuert wird, werden in den nächsten Wochen die Sars-CoV-2 Infektionen bei Kindern und Jugendlichen stark zunehmen.

Die Unabhängige Lehrer*innenvertretung rechnet schon jetzt damit, dass bis zu den Sommerferien mehr als 72.000 Kinder und eine noch höhere Zahl an Eltern infiziert sein könnten und unter den Kindern mehr als 3.000 nach ihrer Infektion am chronischen Erschöpfungssyndrom leiden [3] und nicht wenige Eltern schwer erkranken werden. Deshalb muss jetzt die Notbremse gezogen werden!



Die ÖLI-UG fordert daher:

+ Schließung der Schulen nach Ostern für mehrere Wochen und Fernunterricht ohne mögliche Präsenzphasen, bis die österreichweite 7-Tage-Inzidenz deutlich abgesunken ist und die Intensivstationen entlastet sind – das Virus macht vor Bezirks- und Bundesländergrenzen nicht halt;

+ keine Notbetreuung an Bildungseinrichtungen (außer für systemkritische Berufe im medizinischen Bereich) und Inanspruchnahmemöglichkeit der Sonderbetreuungszeit, weil die Kinder ihre Eltern zuhause brauchen – alles andere erhöht die psychische Belastung;

+ Impfmöglichkeit für das gesamte Personal an allen Kindergärten und Schulen;

+ danach behutsame Öffnung: mehrmals wöchentlich PCR-Gurgeltests in den Ballungsräumen und sensitive Selbsttests in den übrigen Regionen für alle in den Bildungseinrichtungen Anwesenden;

+ Beibehaltung aller bisherigen Maßnahmen an den Schulen und Kindergärten (Kleingruppen!), aber mit Einsatz von Sars-CoV-2 zertifizierten Luftreinigern und von CO2-Ampeln; nur eine Versorgung mit etwa 105 m³/h virenfreier Luft pro Person kann die Gefahr einer Ansteckung in Innenräumen nachhaltig reduzieren – hier braucht es technische Ergänzungen;

+ Weiterführung der Gurgelstudie auch im Schuljahr 2021/22, um eine Verbreitung weiterer „immunescape“-Virusmutationen frühzeitig zu erkennen.



[1] https://doi.org/10.1101/2021.03.18.21253931

[2] http://dx.doi.org/10.1136/bmj.n628

[3] https://www.ots.at/redirect/ons.gov.uk

