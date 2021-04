Sobotka: Österreich wird Hugo Portisch vermissen

Portisch habe die Weltpolitik den Menschen ins Wohnzimmer gliefert

Wien (PK) - "Hugo Portisch hat die Politik Österreichs und der Welt den Menschen ins Wohnzimmer geliefert", sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, nachdem heute bekannt geworden war, dass Hugo Portisch mit 94 Jahren verstorben ist. "Er hat Politik so erklärt, dass sie jeder verstanden hat. Er hat komplexe Zusammenhänge so dargelegt, dass man auch klar gewusst hat, woran man ist, dass man abschätzen hat können, wie die Entwicklungen sind, und er hat in vielen Dingen recht bekommen, auch was die Entwicklung Europas betrifft." Es sei ein trauriger Tag für Österreich, einen solchen Mann verloren zu haben.

Hugo Portisch, 1927 in Bratislava (heutige Slowakei) geboren, startete nach dem Zweiten Weltkrieg eine Karriere als Journalist. 1958 wurde er Chefredakteur des Kurier. In den 1960er-Jahren stieg er zum Chefkommentator des ORF auf. Er war unter anderem ORF-Korrespondent in Moskau und in Kuba und er kommentierte das Weltgeschehen bis in die 1990-Jahre hinein - und auch später immer wieder. "Er hat damit nicht nur den Journalismus in Österreich geprägt, sondern auch die Politik", betonte Sobotka. "Österreich wird ihn vermissen. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen von Hugo Portisch." (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl