Huawei veröffentlicht seinen Jahresbericht 2020

Shenzhen/Wien (OTS) - Huawei hat heute seinen Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht und die Geschäftsentwicklung entspricht den Prognosen. Der weltweite Umsatz des Unternehmens im Jahr 2020 liegt bei CNY 891,4 Mrd. (EUR 111,11 Mrd.*) und damit 3,8 Prozent über dem Vorjahreswert, der Nettogewinn entspricht CNY 64,6 Mrd. (EUR 8,05 Mrd.*) und liegt damit 3,2 Prozent über dem Vorjahreswert.

„ Im vergangenen Jahr haben wir allen Widrigkeiten getrotzt “, sagt Ken Hu, Deputy Chairman von Huawei. „ Wir haben weiterhin Innovationen entwickelt, die nicht nur unseren Kunden dienen, sondern auch die Pandemie bekämpfen und zu sozialem Fortschritt beitragen. Zudem konnten wir unser operatives Geschäft weiter verbessern. Trotz eines herausfordernden Geschäftsumfelds haben wir uns weiterhin für eine globalisierte und diversifizierte Lieferkette eingesetzt - eine, die sich nicht auf ein einzelnes Land oder eine Region verlässt, sondern globale Ressourcen nutzt, um die Versorgungskontinuität sicherzustellen. “

Im Jahr 2020 sorgte das Carrier-Geschäft von Huawei weiterhin für den stabilen Betrieb von mehr als 1.500 Netzwerken in über 170 Ländern und Regionen und stellte so die Infrastruktur für Home Office, Distance Learning und Online Shopping sicher. In Zusammenarbeit mit den Netzbetreibern konnte das Unternehmen dazu beitragen, durchgehend eine hervorragende Internetverbindung zu bieten. Diverse Erfahrungstests belegten, dass die 5G-Netze von Huawei zu den Besten gehören. Zudem hat das Unternehmen gemeinsam mit Netzbetreibern mehr als 3.000 5G-Innovationsprojekte in über 20 Branchen aufgebaut. Im Jahr 2020 erreichte der Umsatz aus dem Carrier-Geschäft von Huawei CNY 302,6 Mrd. (EUR 37,72 Mrd.*), ein Plus von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Von allen, für alle

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmensgeschäft von Huawei seine Bemühungen verstärkt, innovative Lösungen zu entwickeln und ein digitales Ökosystem „von allen, für alle“ zu schaffen. 253 Fortune Global 500-Unternehmen und mehr als 700 Städte auf der ganzen Welt setzen dabei auf Huawei als Partner für die digitale Transformation. Im Jahr 2020 kündigte das Unternehmen Intelligent Twins an, die erste Referenzarchitektur der Branche, um die intelligente Aufrüstung und digitale Transformation von Industrien voranzutreiben.

Während der Pandemie stellte Huawei technisches Know-how und Lösungen bereit, die sich im Kampf gegen das Virus als entscheidend erwiesen. Ein Beispiel ist eine AI-unterstützte Diagnoselösung, die auf HUAWEI CLOUD basiert und Krankenhäusern auf der ganzen Welt half, die Belastung ihrer medizinischen Infrastruktur zu reduzieren. Huawei arbeitete auch mit Partnern zusammen, um cloudbasierte Online-Lernplattformen für mehr als 50 Millionen SchülerInnen einzuführen. Im Jahr 2020 erreichte der Umsatz aus dem Unternehmensgeschäft von Huawei CNY 100,3 Mrd. (EUR 12,5 Mrd.*), ein Plus von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Mit dem Rollout von HarmonyOS und dem Huawei Mobile Services (HMS) Ökosystem schritt Huaweis Verbrauchergeschäft mit seiner Seamless AI Life Strategie ("1 + 8 + N") voran, um Verbrauchern ein intelligentes Erlebnis auf allen Endgeräten und in allen Szenarien mit Fokus auf Smart Office, Fitness und Gesundheit, Smart Home, Easy Travel und Unterhaltung zu bieten.

Vollständig vernetzt

„ Im Jahr 2021 werden wir uns weiterhin in einem komplexen und volatilen globalen Umfeld befinden “, meint Hu. „ Die anhaltende Belastung von COVID-19 und die geopolitische Unsicherheit werden die Weltgemeinschaft vor weitere Herausforderungen stellen. Huawei glaubt fest an die Kraft der digitalen Technologie, um neue Lösungen für Herausforderungen zu finden, denen wir alle gegenüberstehen. Wir wollen digitale Technologie schaffen, die das Leben besser macht, die Unternehmen intelligenter und die Gesellschaft inklusiver macht. Dies wird uns einer vollständig vernetzten, intelligenten Welt näherbringen. “

Auch in Österreich zeigt man sich mit dem Ergebnis des Geschäftsberichts zufrieden: „ Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen von 2020. Es zeigt einmal mehr, dass das Unternehmen wie kaum ein anderes auf der Welt in der Lage ist, Rückschläge zu kompensieren und durch den hohen Innovationsgrad immer wieder neue Geschäftsfelder zu erschließen oder auszubauen “, freut sich Erich Manzer, Vice General Manager von Huawei Austria.

Alle Abschlüsse im Geschäftsbericht 2020 wurden von KPMG, einer internationalen Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, unabhängig geprüft. Den Geschäftsbericht finden Sie hier zum Download.





* Die EUR-Beträge wurden unter Verwendung des Schlusskurses vom 31. Dezember 2020 von 1,00 EUR = 8,0235 CNY umgerechnet.







