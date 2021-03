Hanger: „Liebe Grüne Tomaselli, wollt‘ ihr uns pflanzen?“

Während Grün-Abgeordnete Jahre alte Postenbesetzung kritisiert, wird zeitgleich Ex-Grün-Abgeordneter im Sportministerium versorgt

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Liebe Grüne Tomaselli, wollt‘ ihr uns pflanzen?“, so reagiert Andreas Hanger, Nationalratsabgeordneter der ÖVP, auf die heute bekanntgewordene jüngste Postenbesetzung im grünen Sportministerium. „Dass just der Kogler-Vertraute und Ex-Grün-Nationalratsabgeordnete Dieter Brosz als Abteilungsleiter für Sportstrategie versorgt wird, während die Abgeordneten-Kollegin Nina Tomaselli sich lautstark über Besetzungen empört, die vor Jahren stattgefunden haben, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten und offenbart eine Doppelmoral, die man selten sieht“, so Hanger.

„Ich fordere von meiner Kollegin mehr Ehrlichkeit im Umgang miteinander. Wer lautstark Besetzungen kritisiert und dabei übersieht, welche grünen Parteigänger in welche Positionen gehievt werden, ist schlichtweg unglaubwürdig“, sagt der ÖVP-Abgeordnete.

„Die grüne Doppelmoral, die Besetzungen mit eigenen Leuten offenbar stets gutheißt und Besetzungen anderer, vor allem bürgerlicher oder rechter Parteien, stets kritisiert, ist völlig inakzeptabel. Seit der grünen Regierungsbeteiligung werden laufend grüne Parteigängerinnen und Parteigänger in Positionen in Ministerien oder dem staatsnahen Bereich gehievt, so ehrlich muss auch Kollegin Tomaselli sein“, so Hanger weiter.

„Wäre es nicht glaubwürdig, das, was man von anderen fordert, zuerst selbst zu leben und den erst gestern bestellten Kogler-Vertrauten, Ex-Grün-Nationalrat Dieter Brosz sowie alle anderen, von ihren offensichtlich zugeschobenen Posten in Ministerien oder im staatsnahen Bereich abzuziehen, bevor man sich hinstellt und das von anderen fordert?“, so Hanger in Richtung Tomaselli.

