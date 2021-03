FH des BFI Wien – beliebteste Arbeitgeberin im Wiener Fachhochschulsektor

Erneut Spitzenplatzierungen für die FH des BFI Wien im trend Top Arbeitgeber Ranking 2021

Wir sind natürlich sehr stolz darauf, im trend Top Arbeitgeber Ranking 2021 erneut diese Spitzenplatzierungen erreicht zu haben, aber noch mehr motiviert uns dieses Ergebnis, weiterhin daran zu arbeiten, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die bestmöglichen beruflichen sowie persönlichen Rahmenbedingungen bieten zu können – schließlich sind sie unsere wertvollste Quelle für den Erfolg unserer Hochschule Evamaria Schlattau, stellvertretende Geschäftsführerin und Leiterin Qualitäts- und HR-Management an der FH des BFI Wien

Wien (OTS) - Das vor kurzem veröffentlichte trend Top Arbeitgeber Ranking 2021 weist die Fachhochschule des BFI Wien als die beliebteste Arbeitgeberin unter allen Wiener Fachhochschulen aus. Berücksichtigt man auch die Wiener Universitäten, so belegt die Hochschule für Wirtschaft, Management und Finanzen den hervorragenden zweiten Platz im gesamten Wiener Hochschulsektor.

Die FH des BFI Wien ist die beliebteste Arbeitgeberin unter allen Wiener Fachhochschulen und belegt den zweiten Rang im gesamten Hochschulsektor inklusive Universitäten. Zu diesem Ergebnis kommt das in dieser Woche veröffentlichte trend Top Arbeitgeber Ranking 2021, welches bereits zum fünften Mal in Folge vom Wirtschaftsmagazin trend in Kooperation mit der europäischen Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu und dem Marktforschungsunternehmen Statista erhoben wurde.

„Wir sind natürlich sehr stolz darauf, im trend Top Arbeitgeber Ranking 2021 erneut diese Spitzenplatzierungen erreicht zu haben, aber noch mehr motiviert uns dieses Ergebnis, weiterhin daran zu arbeiten, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die bestmöglichen beruflichen sowie persönlichen Rahmenbedingungen bieten zu können – schließlich sind sie unsere wertvollste Quelle für den Erfolg unserer Hochschule“ , sagt Evamaria Schlattau, stellvertretende Geschäftsführerin und Leiterin Qualitäts- und HR-Management an der FH des BFI Wien.

MitarbeiterInnen-Entwicklung und Familienfreundlichkeit als Basis des Erfolgs

Die Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sieht die Fachhochschule des BFI Wien als einen wesentlichen Baustein ihrer Personalpolitik und als Basis für Erfolg. Diese können auf ein vielfältiges internes und externes Trainings- und Seminarangebot zurückgreifen, welches zudem abgestimmt auf individuelle Bedürfnisse und Wünsche zur Verfügung steht. Großes Augenmerk wird auch auf die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf gelegt, was unter anderem durch das Zertifikat „hochschuleundfamilie“ betont wird. Zahlreiche Benefits wie ein großes Gesundheits- und Sportangebot sowie die Förderung internationaler Lehrenden- und MitarbeiterInnenmobilität stehen den Angestellten der Hochschule ebenfalls zur Verfügung.





Über die FH des BFI Wien

Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mit zehn Bachelor- und sechs Master-Studiengängen – darunter zwei Bachelor- und drei Masterprogramme auf Englisch – ein umfassendes praxisorientiertes, wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance an.

Die FH beschäftigt circa 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lehre und Verwaltung an drei Standorten sowie rund 400 externe Lektorinnen und Lektoren. Sehr viel Wert wird dabei auf die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf sowie auf die persönliche Weiterentwicklung gelegt. Regelmäßige Top-Bewertungen bei verschiedenen Arbeitgeber-Umfragen sowie eine hohe MitarbeiterInnenbindung zeugen davon, dass die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein zentrales Anliegen der Hochschule ist.

www.fh-vie.ac.at

Initiativbewerbungen sind jederzeit herzlich willkommen! Hier bewerben

Rückfragen & Kontakt:

Fachhochschule des BFI Wien. Hochschule für Wirtschaft, Management & Finance

Martin Vettori

Leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit



E-Mail: martin.vettori @ fh-vie.ac.at

Tel.: +43/1/720 12 86 344