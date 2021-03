Santander Consumer Bank erneut als österreichischer Leitbetrieb ausgezeichnet

Zum zweiten Mal in Folge zertifiziert „Leitbetriebe Austria“ den Finanzdienstleister als Vorzeigeunternehmen der österreichischen Wirtschaft.

Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung als österreichischer Leitbetrieb und schätzen den Erfahrungsaustausch mit anderen führenden Unternehmen. Als Spezialbank sind wir bereits seit über zehn Jahren erfolgreich in Österreich vertreten und in dieser Zeit auch stetig gewachsen. Mit rund 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 29 Filialen österreichweit sowie mit über 2.600 lokalen Kooperationen im Einzel- und Kfz-Handel sind wir stark mit dem heimischen Wirtschaftsstandort verbunden. Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank

Wien (OTS) - Die Santander Consumer Bank wurde erneut mit dem renommierten rot-weiß-roten „A“ der „Leibetriebe Austria“ ausgezeichnet. Für die Rezertifizierung waren unter anderem die Geschäftsentwicklung, Marktpositionierung, Führungskultur & Governance, die gesellschaftliche Verantwortung und MitarbeiterInnen-Orientierung ausschlaggebend. 2019 wurde der Finanzdienstleister anlässlich des 10-Jahres-Jubliäums zum ersten Mal für zwei Jahre als österreichischer Leitbetrieb zertifiziert.

Über zehn Jahre erfolgreich am Markt

Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank: „Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung als österreichischer Leitbetrieb und schätzen den Erfahrungsaustausch mit anderen führenden Unternehmen. Als Spezialbank sind wir bereits seit über zehn Jahren erfolgreich in Österreich vertreten und in dieser Zeit auch stetig gewachsen. Mit rund 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 29 Filialen österreichweit sowie mit über 2.600 lokalen Kooperationen im Einzel- und Kfz-Handel sind wir stark mit dem heimischen Wirtschaftsstandort verbunden.“

„Konzentration auf Kernfunktion einer Bank“

„Die Santander Consumer Bank hat sich mit der Fokussierung auf einen wichtigen Spezialbereich des Bankgeschäfts und mit einem soliden Geschäftsmodell als fixe Größe auf dem durchaus wettbewerbsintensiven österreichischen Finanzmarkt etabliert“, so Leitbetriebe Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher. „Santander konzentriert sich auf die ursprüngliche Kernfunktion einer Bank, nämlich Menschen die notwendigen Mittel für die Finanzierung wichtiger Anschaffungen zur Verfügung zu stellen. Damit erfüllt sie auch eine wichtige gesamtwirtschaftliche Funktion.“

Plattform zum Know-how-Austausch

„Leitbetriebe Austria“ repräsentiert seit mehr als 30 Jahren die vorbildhaften Unternehmen der österreichischen Wirtschaft. Die auf Basis eines umfassenden Qualifikationsverfahrens ausgezeichneten Vorzeigeunternehmen begegnen den drängenden Herausforderungen mit innovativen Konzepten, konsequenter Orientierung an nachhaltigem Unternehmenserfolg und gesellschaftlicher Verantwortung. „Leitbetriebe Austria“ bietet eine Plattform, um proaktiv den Know-how-Austausch aus der Praxis über Branchen- und Bundesländergrenzen hinweg zu intensivieren.

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist eine österreichische Spezialbank für Konsumfinanzierung mit Sitz in Wien. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich bietet sie online Tages- und Festgeldkonten an. In Österreich ist die Bank mit über 2.600 Partnern im Kfz- und Einzelhandel der größte herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Per Ende 2020 beschäftigt die Santander Consumer Bank über 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Eisenstadt. Mehr als 390.000 Kundenverträge werden in Österreich betreut. Das Finanzinstitut hat eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten Banken weltweit. Per Ende 2020 beschäftigt das Institut 191.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 148 Millionen Kundinnen und Kunden.

Rückfragen & Kontakt:

Santander Consumer Bank GmbH

Mag. Robert Hofer

Telefon: +43 (0)676 8131 9520

E-Mail: robert.hofer @ santanderconsumer.at