NEOS zu Sputnik V: Verwendung nur nach Zulassung durch EMA oder AGES

Gerald Loacker: „Impfstoffe brauchen Vertrauen. Das kommt nur durch ein ordentliches Zulassungsverfahren."

Wien (OTS) - „Wir NEOS fordern ein ordentliches Zulassungsverfahren für den russischen Impfstoff Sputnik V. Die EMA oder zumindest die AGES müssen den Impfstoff geprüft und das Zulassungsverfahren abgeschlossen haben. Die Hersteller von Sputnik V müssen dafür alle Dokumente und bisherigen Erkenntnisse offenlegen. Ohne positiv abgeschlossenes Zulassungsverfahren darf Sputnik V in Österreich nicht verimpft werden. Das würde das Vertrauen der Bevölkerung in die Impfung aushöhlen und den Impffortschritt in Österreich nachhaltig gefährden“, sagt NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker zu den Verhandlungen der österreichischen Regierung mit dem russischen Staatsfonds Russian Direct Investment Fund.

„Ein Kanzler Kurz, der die EU für einen Impfbazar kritisiert und dann auf eigene Faust und vor Abschluss des Zulassungsverfahrens durch EMA oder AGES Impfstoff bestellen will, sorgt in der Bevölkerung nur für Verunsicherung, die wir aktuell am allerwenigsten brauchen können“, so Loacker. Er sieht nun den Gipfel des Impfchaos, das die Regierung Kurz verursacht hat: „Hätte die Regierung im Herbst nicht auf 1,5 Millionen Dosen Johnson&Johnson verzichtet, müsste die Regierung über solche Aktionen erst gar nicht nachdenken.“

