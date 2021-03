Hirczy: Dank an unsere Soldatinnen und Soldaten

Bundesratssitzung im Zeichen der Coronapandemie

Wien (OTS) - Viel Lob fand der burgenländische ÖVP-Bundesrat Bernhard Hirczy in der heutigen Aktuellen Stunde des Bundesrates für den Einsatz des österreichischen Bundesheeres in Zeiten der Coronapandemie. „Seit einem Jahr kämpfen wir alle gegen diese Pandemie. Die Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres unterstützen die Bevölkerung dabei und sind in vielfältigen Aufgaben tätig, etwa bei den Test- und Impfaktionen. Sie sind unverzichtbar in der ständigen Krisenvorsorge, bei der medizinischen Versorgung der Bevölkerung und beim Schutz der inneren Sicherheit", dankte Hirczy allen Soldatinnen und Soldaten für die intensive und gute Zusammenarbeit „mit viel persönlichem Einsatz, fachlicher Kompetenz und richtiger Ausrüstung.“ Beim sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz verweist Bernhard Hirczy auf die Leistungen des Bundesheeres beim Schutz der 350 Kilometer langen Staatsgrenze zu Slowakei, Ungarn und Slowenien im Burgenland beim Kampf gegen die illegale Migration. „Das österreichische Bundesheer hilft, wenn andere nicht mehr können!“

Schwarz-Fuchs: Wir machen die Universitäten zukunftstauglich

Auf der Tagesordnung standen dann unter anderem Gesetzesnovellen für die Universitäten bzw. Hochschulen. In ihrer Rede ging die Vorarlberger ÖVP-Bundesrätin Christine Schwarz-Fuchs auf eine Reihe von Neuerungen und Änderungen ein, die den studentischen Alltag erleichtern und die Universitäten zukunftstauglich machen werden. Aber natürlich war auch die Coronapandemie wieder ein Thema. „Die Studierenden leiden besonders unter der Situation. Soziale Distanz, digitalisiertes Selbststudium und der fehlende Austausch mit anderen Studierenden sind die Tagesordnung. Trotzdem kam es zu keinem Leistungsabfall, sondern sogar zu mehr Studienabschlüssen“, hob Schwarz-Fuchs positiv hervor.

Für die Zeit nach Corona bieten die Novellen das nötige Rüstzeug für ein faires, flexibles und effektives Hochschulsystem, so Schwarz-Fuchs weiter. Dies werde zu einer besseren Studienplanung, einer einheitlichen Strukturierung der Semester und damit zu einer leichteren Erreichbarkeit des Studienabschlusses beitragen.

Kornhäusl: Österreichs Familien können sich auf uns verlassen

„Das Kostbarste im Leben ist die Familie - ganz besonders in Zeiten der Krise. Für die ÖVP stand und steht die Familie immer im Fokus des politischen Handelns“, sagte der steirische ÖVP-Bundesrat Karlheinz Kornhäusl in der Debatte zum Familienbereich. „Die Familien stehen aufgrund der Coronakrise vor besonders großen Problemen und Herausforderungen. Um ihnen zu helfen, bringen wir heute ein wichtiges Gesetzespaket einstimmig auf den Weg und nehmen für die Familien in Österreich viel Geld in die Hand. Das Familienpaket wird zusätzliche 26 Millionen Euro enthalten. Der Familienhärtefonds wird um 50 Millionen Euro aufgestockt. Zusammen mit den 102 Millionen Euro im Krisenbewältigungsfonds sind das ingesamt 178 Millionen Euro für die österreichischen Familien“, dankte Kornhäusl Familienministerin Susanne Raab für diese Leistung. „Wir sind ein Familienland und liegen mit unseren Leistungen im europäischen Spitzenfeld. Die österreichischen Familien können sich auf uns verlassen.“

