FPÖ – Angerer: Es gibt einen Ost-Lockdown und Wirtschaftskammerpräsident Mahrer schweigt dazu!

Wien (OTS) - „Nachdem sich nun unter anderem der Bundesobmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich, der burgenländische Wirtschaftskammerpräsident Nemeth oder der Obmann der Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer Österreich zu den neuen Corona-Zwangsmaßnahmen für den Osten Österreichs geäußert haben, stellt sich schon die Frage: ‚Wo ist der eigentliche Chef - Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer? Ist er untergetaucht? Hat er keine eigene Meinung zu diesen Zwangsmaßnahmen?“, so heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer.

„Während ÖVP und Grüne dem Handel mit dem nächsten Lockdown nun auch das umsatzstarke Geschäft vor und nach Ostern mehr oder weniger wegnehmen und die österreichische Wirtschaft kurz vor dem Sinken steht, schweigt der Wirtschaftskammerpräsident beharrlich zu dieser katastrophalen Entwicklung“, kritisierte der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

