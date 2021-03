Neuer Vorstand für ARCHE NOAH

Schiltern/Wien (OTS) - Rekordbeteiligung an der Mitgliederversammlung von ARCHE NOAH! Via ZOOM wählten über 200 Mitglieder einen neuen Vorstand und bestätigten den erfolgreichen Kurs der Stabilisierung und Professionalisierung.

Am 19. März haben die Mitglieder von ARCHE NOAH, der Gesellschaft für die Erhaltung und Entwicklung von Kulturpflanzenvielfalt, im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung aus 17 KandidatInnen ein neues strategisches Leitungsgremium gewählt. Die Vorstandswahl war aus der jährlichen Hauptversammlung herausgelöst worden, um diesem demokratisch wichtigen Vorgang gebührend Zeit zu geben.

Die neue Obfrau Christine Jasch kann auf die Unterstützung von 7 weiteren Vorstandsmitgliedern zählen: Monika Busch, Gerlinde Hochreiter, Andrea Höltl, Thomas Mördinger, Alexandra Scheucher, Martina Schwaiger und Stefan Summesberger.

Die Geschäftsführung und die MitarbeiterInnen von ARCHE NOAH wünschen dem neuen Vorstand viel Erfolg und alles Gute!

Welche Aufgaben stellen sich Verein und Vorstand?

„Der Vorstand wird sich für die rechtliche und finanzielle Stabilität des Vereins einsetzen. Sie ist unsere Basis für die zukünftige strategische Entwicklung“ , so Obfrau Christine Jasch.

Bernd Kajtna, Geschäftsführer von ARCHE NOAH, betont: „Wir wollen Kulturpflanzenvielfalt noch stärker zurück auf die Felder, Märkte und Teller bringen. Das neue Vorstands-Team bringt dafür notwendige umfassende Kompetenzen in den Verein ein.“

Eine starke Stimme für die Vielfalt

Der gemeinnützige Verein ARCHE NOAH arbeitet seit über 30 Jahren an der Erhaltung und Entwicklung der Kulturpflanzenvielfalt. In Schiltern bei Langenlois befindet sich das ARCHE NOAH Samenarchiv mit rund 5.500 Sorten, darunter 800 Bohnen-, 600 Tomaten- und 150 Erbsensorten. Dabei sichert das Netzwerk des Vereins auch die dezentrale Erhaltung vieler alter, seltener und regional angepasster Kulturpflanzen. Eines ist nach der Vorstandswahl 2021 sicher: Der Verein ARCHE NOAH ist lebendig, blickt optimistisch in die Zukunft und wird stets eine starke, unabhängige Stimme für die biologische Vielfalt sein!

