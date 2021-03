Biomasse-Verband: Ministerratsbeschluss wichtiger Meilenstein

Holzkraftwerke sichern Energiewende und klimafitte Wälder

Wien (OTS) - Mit dem Ministerratsbeschluss für das Erneuerbare-Ausbau-Gesetz (EAG) ist nach anfänglicher Verzögerung endlich der Weg frei, um nunmehr im Parlament behandelt zu werden. „Der vorliegende Entwurf liefert Biomasse-Anlagenbetreibern, Planern und Waldbauern wieder eine Perspektive. Wir freuen uns, dass die Bundesregierung auf Bioenergie setzt und hoffen auf einen baldigen Beschluss im Parlament“, so der Präsident des Österreichischen Biomasse-Verbandes, Franz Titschenbacher. Zuletzt war die Situation für die Branche äußerst schwierig. Viele sinnvolle Neu-Projekte warten seit Jahren auf Realisierung. Aufgrund mangelnder Regelungen mussten auch Anlagen den Betrieb einstellen. Aktuell liegen große Mengen an Schadholz ungenutzt im Wald, obwohl dringend mehr erneuerbare Energien zum Ersatz fossiler klimaschädlicher Brennstoffe benötigt werden. „Beim EAG-Entwurf handelt es sich um ein Gesetzespaket, dass neben erneuerbarem Strom auch noch die Produktion erneuerbarer Gase regelt und zusätzlich Auswirkungen auf Fernwärmebetreiber hat. Wir sind zuversichtlich, dass im parlamentarischen Prozess noch wesentliche Verbesserungen erreicht werden können. Gelingt dies kann das EAG-Paket auch tatsächlich zur Erfolgsgeschichte für den Klimaschutz werden“, schließt Titschenbacher.

Holzkraftwerke: Naturtalent und Wirtschaftswunder

Holzkraftwerke zahlen sich volkswirtschaftlich aus, weil sie besonders wertvolle heimische Arbeitsplätze schaffen, Energieimporte reduzieren und teure Stromspeicher ersetzen. Ein Euro, der in Holzstrom investiert wird, kommt so doppelt zurück, hat auch eine Studie von BEST bestätigt. Holzkraftwerke ersetzen Kohle- und Atomkraftwerke und unterstützen die Energiewende, weil sie das ganze Jahr hindurch rund um die Uhr wertvolle erneuerbare Energie aus unserer Region bereitstellen können. Bei der Stromerzeugung nutzen sie eine nachhaltige Energiequelle und halten damit gleichzeitig unsere Wälder klimafit. Es wird vordergründig Restholz aus der Forstwirtschaft und Holzverarbeitung verwendet. In Zeiten katastrophaler Schadereignisse in unseren Wäldern, sind die Holzkraftwerke ein wichtiger Abnehmer minderwertiger Sortimente, die sonst keine Anwendung finden. Dadurch helfen sie beim Kampf gegen den Borkenkäfer. „Seit Inkrafttreten des Ökostromgesetzes haben Biomasse-Anlagen einen wichtigen volkswirtschaftlichen Beitrag geleistet“, erläutert Titschenbacher. „Wertschöpfungseffekte und Beschäftigung sind enorm gestiegen und gleichzeitig sanken die Treibhausgasemissionen. Biomasse-Anlagen sind dadurch ein wichtiger Partner im Klimaschutz und der Energiewende.“

LINK Studie Wertschöpfung

INFOVIDEO über positive Effekte der Bioenergie-Nutzung

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Biomasse-Verband

Antonio Fuljetic-Kristan

+43 (0)1 533 07 97 – 31, 0660 855 6804

fuljetic @ biomasseverband.at