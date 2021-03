Ein Jahr Corona: Neuer Fokus auf „Leben mit der Pandemie“

uniko erweitert Themenpalette der Online-Kampagne UNInteressant? über Nutzen von Universitäten

Wien (OTS) - Ein Jahr nach dem ersten Lockdown als Folge von COVD-19 erweitert die Universitätenkonferenz (uniko) ihre vor zehn Monaten ins Leben gerufene Online-Kampagne „UNInteressant? – Ideen, die unser Leben verbessern“: Zusätzlich zum Schwerpunkt „Corona Forschung“ findet sich auf der Homepage seit heute, 15. März, das Spezialthema „Leben mit der Pandemie“. Die von Österreichs Universitäten laufend ergänzte Galerie umfasst Erfahrungswerte wie etwa „Eine widerstandsfähige Psyche hilft“ (Universität Graz) oder „Fußball ohne Fans: Weniger Streit, mehr Tore“ (Universität Salzburg).

An der Kampagne beteiligen sich alle 22 öffentlichen Universitäten gemeinsam mit dem Wissenschaftsfonds FWF. Ziel ist es nach den Worten von uniko-Präsidentin Sabine Seidler „eine leicht verständliche Information über den direkten Nutzen von Universitäten und universitär erzeugtem Wissen für die individuelle Lebenssituation zu präsentieren“. Damit soll auch eine erhöhte Sichtbarkeit der Bedeutung von Forschung, Wissenschaft und Universitäten erreicht werden. Die ausgesuchten Themen – Gesundheit, Kultur & Sport, Technologie, Umwelt, Wirtschaft und Arbeit, Zusammenleben und Mobilität – werden jeweils mit Personen und mit einer direkten Aufforderung an alle neugierigen Leserinnen und Leser auf der Startseite verknüpft: „Schau dir an, was an österreichischen Universitäten geforscht wird, und was das mit deinem Alltag zu tun hat.

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Kadi

Pressereferent

Österreichische Universitätenkonferenz

Floragasse 7/7

1040 Wien

Tel.: +43 (0)1 310 56 56 - 24

Fax: +43 (0)1 310 56 56 - 22

Email: manfred.kadi @ uniko.ac.at

Homepage: www.uniko.ac.at