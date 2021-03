„Courage“: 230 m2 Haderer gegen kaltherzige Politik

Großplakat auf der Linken Wienzeile enthüllt – Zeichnung von Gerhard Haderer zeigt das „fehlende Herz“ von Bundeskanzler Kurz – Halbes Jahr seit dem Brand von Moria vergangen

In den vergangenen sechs Monaten hat sich die Lage der Menschen dort immer weiter verschlechtert. Statt Familien aus den Elendslagern zu retten, hat die Regierung ,Hilfe vor Ort‘ versprochen, die aber immer noch nicht angekommen ist. Ein trauriges Jubiläum Katharina Stemberger 1/3

Es gibt unzählige Menschen in Österreich, die hier helfen wollen und können – aber Bundeskanzler Kurz verhindert jede Form der Rettung. Man kann das eigentlich nur mehr als vorsätzlich unterlassene Hilfeleistung bezeichnen Gerhard Haderer 2/3

Wir haben bewusst auf einen Begleittext verzichtet, da dieses starke Bild für sich spricht. Wenn Kurz nicht umdenkt, wird das aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir ihn mit dem Vorwurf der sozialen Kälte konfrontieren Katharina Stemberger 3/3

Wien (OTS) - Die 230 m2 große Feuermauer auf der Linken Wienzeile ist eine der prominentesten Werbeflächen des Landes. Seit heute prangt dort ein riesiges Bild von Bundeskanzler Kurz, dem unter dem Sakko seines Slim-Fit-Anzugs etwas fehlt: ein Herz. Das Bild stammt von Gerhard Haderer, einem der pointiertesten Künstler Österreichs, der für seine eindringlichen Zeichnungen und politischen Karikaturen bekannt ist. Haderer stellt diese Arbeit der Initiative „Courage – Mut zur Menschlichkeit“ exklusiv und unentgeltlich zur Verfügung. Dank der Unterstützung durch private Spender*innen kann es nun in einer Form präsentiert werden, die – in jeder Hinsicht – schwer zu übersehen ist.



„Trauriges Jubiläum“



Haderer und die Initiative „Courage“ wollen dieses Großplakat „als stille Protestaktion“ gegen die kaltherzige Politik der Bundesregierung verstanden wissen. Das Datum der Enthüllung wurde bewusst gewählt, denn seit dem Brand von Moria in der Nacht vom 8. auf den 9. September 2020 ist exakt ein halbes Jahr vergangen. „In den vergangenen sechs Monaten hat sich die Lage der Menschen dort immer weiter verschlechtert. Statt Familien aus den Elendslagern zu retten, hat die Regierung ,Hilfe vor Ort‘ versprochen, die aber immer noch nicht angekommen ist. Ein trauriges Jubiläum“ , so Katharina Stemberger von der Initiative „Courage“.



„Es gibt unzählige Menschen in Österreich, die hier helfen wollen und können – aber Bundeskanzler Kurz verhindert jede Form der Rettung. Man kann das eigentlich nur mehr als vorsätzlich unterlassene Hilfeleistung bezeichnen“ , erläutert Haderer seine Beweggründe für die Unterstützung dieses eindringlichen Appells an den Bundeskanzler, sich auf die Suche nach seinem fehlenden Herzen zu begeben.



„Wir haben bewusst auf einen Begleittext verzichtet, da dieses starke Bild für sich spricht. Wenn Kurz nicht umdenkt, wird das aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir ihn mit dem Vorwurf der sozialen Kälte konfrontieren“ , ergänzt Stemberger. Bundeskanzler Kurz wird das Sujet wohl gelegentlich sehen: Es befindet sich auf der Route vom Bundeskanzleramt nach Meidling.



