Katholischer Familienverband zum Weltfrauentag: Frauen sind so verschieden wie ihre Wünsche

„Frauen sind unterschiedlich. DIE erfolgreiche Frauenpolitik gibt es nicht“, ist Vizepräsidentin Astrid Ebenberger überzeugt und holt 15 Frauen aus dem Familienverband vor den Vorhang.

Wien (OTS) - „Ich wünsche mir, dass meine Töchter ihre Stärke nie verstecken müssen, weil sie fürchten müssen, dass dies gesellschaftlich nicht anerkannt wird“, sagt die Vorarlberger Geschäftsführerin Andrea Kramer im „Padlet“ des Familienverbandes anlässlich des Weltfrauentages. Die oberösterreichische Geschäftsführerin Alexandra Hager-Wastler bricht eine Lanze für mehr Frauenbeteiligung in der Katholischen Kirche und Hildegard Köhler-Trendl spricht sich deutlich gegen Gewalt gegen Frauen und Kinder aus.

„So verschieden wie wir Frauen sind, so unterschiedlich sind auch die Themen, die uns am heurigen Weltfrauentag am Herzen liegen“, sagt Vizepräsidentin Astrid Ebenberger anlässlich der Präsentation des Padlets. „Ein zentrales Thema sind die Vereinbarkeit und die partnerschaftliche Aufteilung der Haushalts- und Erziehungspflichten“, berichtet Astrid Ebenberger, Vizepräsidentin des Katholischen Familienverbandes. Für sie wäre es auch wichtig, dass mehr Männer in Schulen und der Elementarpädagogik vertreten sind: „Wir fordern keine Quote, aber diese Berufe müssen deutlich attraktiver gemacht werden – auch für Männer“, so Ebenberger. Sie ist überzeugt, dass dies ein wesentlicher Schritt zu einem gleichwertigeren Rollenverständnis von Männern und Frauen wäre.

Als weitere zentrale Themen nennen viele der befragten Frauen eine bessere finanzielle Anerkennung und Wertschätzung der „Care-Arbeit“ und die Bekämpfung der Altersarmut. „Als Katholischer Familienverband setzen wir uns seit über 65 Jahren für bessere Vereinbarkeit und faire Bezahlung und ein familienfreundliches Steuersystem ein“, sagt Astrid Ebenberger und verspricht, diesen Weg fortzusetzen.

Hier geht’s zum Padlet des Katholischen Familienverbandes:

https://padlet.com/juliastandfest/1wcffof48itlei97

