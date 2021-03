Frauenring: Einladung zur öffentlichen Pressekonferenz und Kundgebung „Es ist 5 nach 12 für Frauen in Österreich“

Frauenring schlägt Alarm! Frauen sind am Limit. Belastungen für Frauen sind während der Pandemie gestiegen

Wien (OTS) - Für Österreichs Frauen herrscht höchste Alarmstufe. Sie haben zwar unser Land im letzten Jahr mit ihrem Fleiß, ihrer Leistung und ihrem Einsatz am Laufen gehalten, wertgeschätzt wurde das aber nicht. Besonders die Politik hat die Frauen im Stich gelassen und sie mit den verordneten Maßnahmen an den Rand der Belastbarkeit und des finanziellen Ruins gebracht. Die praktizierte Almosenpolitik und kosmetische Ankündigungen helfen Frauen nicht weiter.



Auch in den von der Regierung zahlreich einberufenen Pressekonferenzen war die Situation der Frauen bis vor Kurzem KEIN Thema. Dabei waren es doch sie, die Auswirkungen am massivsten gespürt haben.

Der Österreichische Frauenring nimmt den Weltfrauentag 2021 zum Anlass und lädt zu einer öffentlichen Pressekonferenz und einer Kundgebung an den Platz, der Österreichs erster Frauenministerin Johanna Dohnal gewidmet ist. Diese Pressekonferenz befasst sich AUSSCHLIESSLICH mit der Lage von Frauen. Gemeinsam mit Verbündeten und Mitgliedsorganisationen wollen wir unsere zahlreichen frauenpolitischen Forderungen aus den unterschiedlichen Bereichen präsentieren und diskutieren!

Die Covid-19 Maßnahmen, Sicherheitsabstand und das Tragen der FFP2 Maske sind einzuhalten.

Wann: Montag, den 8. März 2021, um 9.00 Uhr

Wo: 1060 Wien, Johanna-Dohnal-Platz

Ihre Gesprächspartnerinnen:

Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenringes



Gabriele Heinisch-Hosek, ehem. Frauenministerin, SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende



Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin Verein Österreichische Autonome Frauenhäuser



Rosa Logar, Allianz GewaltFreiLeben



Rosemarie Ertl, Netzwerk Frauen- und Mädchenberatungsstellen



Andrea Czak, Obfrau Verein Feministische Alleinerzieherinnen FEM.A



Susanne Wunderer, Alleinerzieherin und Mitglied von FEM.A

Rückfragen & Kontakt:

Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings

office @ frauenring.at

Tel. 0664/6145800