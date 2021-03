AVISO: Virtuelle Veranstaltung "Unter Druck - Frauen in der Krise" am Internationalen Weltfrauentag

Montag, 8. März 2021, um 17.00 Uhr in der Mediathek des Parlaments

Wien (PK) - Anlässlich des 110-jährigen Jubiläums des Internationalen Weltfrauentags lädt Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures zu einer virtuellen Veranstaltung mit dem Titel "Unter Druck - Frauen in der Krise". Im März 1911 gingen erstmals allein in Wien über 20.000 Frauen und solidarische Männer auf die Straßen, um für die Gleichberechtigung von Frauen zu kämpfen. In einer Keynote wird die Historikerin Gabriella Hauch einen Überblick über die Entwicklungen und Veränderungen der Leben von Frauen in den letzten 110 Jahren in Österreich geben und einen Bogen zur Situation von heute spannen. Welchen besonderen Herausforderungen und psychischen Belastungen sich Frauen gerade jetzt durch die aktuelle Corona-Pandemie ausgesetzt sehen, wie diese Krisensituationen überwunden und wie sie in Hinkunft vermieden werden können, werden die Psychoanalytikerinnen Erika Freeman und Jutta Menschik-Bendele in einem von Patricia Pawlicki moderierten Dialog besprechen.

Der Livestream wird auf der Webseite des Parlaments kurz vor 17 Uhr starten und in der Mediathek des Parlaments unter dem Link www.parlament.gv.at/MEDIA/ abrufbar sein. Der Termin ist nicht medienöffentlich. (Schluss) sue

