Blümel: Weitere wichtige Hilfsmaßnahmen stehen ab heute zur Verfügung

Höherer Beihilfenrahmen, Ausfallsbonus und Hilfen für indirekt Betroffene ab heute beantragbar

Wien (OTS) - Das Finanzministerium hat drei weitere wesentliche Hilfsmaßnahmen für die heimische Wirtschaft auf den Weg gebracht. So stehen Unternehmen ab sofort ein höherer Beihilfenrahmen, der Ausfallsbonus sowie Hilfszahlungen für indirekt Betroffene zur Verfügung.

Höherer Beihilfenrahmen gilt ab sofort

Der Druck von Finanzminister Blümel und die monatelangen Verhandlungen auf EU-Ebene haben gewirkt und zu höheren Obergrenzen bei den Hilfszahlungen geführt. Österreich hat jetzt auf nationaler Ebene rasch die entsprechenden Anpassungen vorgenommen, damit die heimischen Unternehmen den vollen Hilfsrahmen ausschöpfen können.

Die entsprechenden Richtlinien wurden bereits erneut bei der EU-Kommission notifiziert und gelten ab sofort. Damit wird die bisherige Obergrenze beim Fixkostenzuschuss II 800.000 auf 1,8 Millionen Euro pro Unternehmen angehoben. Für den Verlustersatz steigt die Obergrenze von drei Millionen auf 10 Millionen Euro. Das bedeutet mehr als eine Verdreifachung des Betrages und somit die volle Ausschöpfung des Rahmens.

Finanzminister Gernot Blümel: „Immer mehr mittelständische Unternehmen stoßen bereits an die bestehenden Obergrenzen und hätten nach der alten Regelung schon jetzt keinen Zugang zu überlebensnotwendigen Hilfen des Staates mehr. Durch die bisherigen Hilfen sind bereits 670 Unternehmen am Deckel der Direktzuschüsse nach Artikel 3.1. von 800.000 Euro angestoßen. Diese Firmen beschäftigen 300.000 Arbeitnehmer in Österreich. Mit der aktuellen Ausweitung können wir diesen Firmen weiterhelfen, Liquidität sichern und wertvolle Arbeitsplätze retten.“

„Wir haben uns daher seit April immer wieder lautstark und teilweise unter Kritik der Opposition und aus Brüssel für eine Ausweitung bzw. ein temporäres Aussetzen der bestehenden Beihilfenregelungen ausgesprochen. Es ging und geht uns dabei nicht um Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Ländern, sondern um das Überleben unserer Firmen. Die entsprechenden Richtlinien wurden bereits erneut bei der EU-Kommission notifiziert und gelten ab sofort“, so Blümel zu dem Verhandlungserfolg.

Ausfallsbonus ab heute beantragbar

Ab heute Nachmittag ist außerdem der Ausfallsbonus beantragbar. Dieser kann für den Zeitraum November 2020 bis Juni 2021 bezogen werden und kommt somit auch jenen Unternehmen zugute, die nicht direkt oder indirekt von den COVID Maßnahmen betroffen waren, aber trotzdem einen hohen Umsatzausfall erlitten haben.

Mit dem Ausfallsbonus werden per Ersatzrate bis zu 30% des Umsatzes ersetzt. Dabei besteht die eine Hälfte aus dem Ausfallsbonus und die andere Hälfte aus einem Vorschuss auf den Fixkostenzuschuss II 800.000. Die Maximalhöhe beträgt 60.000 Euro (30.000 Euro Ausfallsbonus und 30.000 Euro Vorschuss pro Monat).

Der Ausfallsbonus kann mit wenigen Klicks unter Eingabe des Namens und der Kontonummer beantragt werden. Die Antragsteller erhalten das Geld in ca. 10 Tagen auf ihr Konto überwiesen. Insgesamt ist für dieses Hilfsinstrument 1 Milliarde Euro vorgesehen.

Hilfen für indirekt Betroffene

Mit den Hilfen für indirekt Betroffene Zeitraum soll - wie beim Umsatzersatz für direkt Betroffene – der Umsatz für die Monate November und Dezember 2020 ersetzt werden. Antragsvoraussetzung ist, dass mindestens 50 Prozent Umsatzzusammenhang mit einem oder mehreren im Lockdown geschlossenen Betrieben besteht. Außerdem muss im Betrachtungszeitraum ein Umsatzeinbruch von mindestens 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (November/Dezember 2019) bestehen.

Für die Berechnung der Höhe der Hilfen gelten grundsätzlich dieselben Ersatzraten wie beim Umsatzersatz für direkt Betroffene. Anträge können ab heute bis zum 30. Juni 2021 gestellt werden, um den Unternehmen ausreichend Zeit für die Beantragung zu gewähren. Die Kosten werden in Summe voraussichtlich rund 800 Mio. Euro betragen.

Finanzminister Blümel: „Wie helfen nicht nur den geschlossenen Betrieben, sondern allen, die jetzt aufgrund der Dauer der Krise massive Umsatzeinbrüche haben. Die Beantragung erfolgt mit wenigen Klicks ab heute Nachmittag über FinanzOnline.“

