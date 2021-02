ARBÖ: Relaunch für Online-Mitgliederbereich „Mein ARBÖ“

Der ARBÖ-Mitgliederbereich „Mein ARBÖ“ auf der Website des Mobilitätsklubs hat ein Facelifting bekommen. Welche neuen Features es gibt, verrät der ARBÖ.

Wien (OTS) - Der ARBÖ ist stets darum bemüht, immer für seine Mitglieder da zu sein. Nicht nur im Pannenfall, sondern auch digital. „Mit dem neugestalteten Mitgliederbereich ‚Mein ARBÖ‘ gehen wir als ARBÖ einen Schritt weiter in Richtung Digitalisierung. Für unsere Mitglieder wollen wir die Verwaltung der Mitgliedschaft so einfach wie möglich gestalten. Auch bedeutet das Facelifting für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Mitgliederservice eine enorme Erleichterung“, so ARBÖ-Pressesprecher Sebastian Obrecht. Mit dem Relaunch von „Mein ARBÖ“ haben Mitglieder nun ihre Mitgliedschaft immer „in der Tasche“: Der Mitgliederbereich mit freundlicherer Benutzeroberfläche und gewohnt einfacher Bedienung ist nun auch vom mobilen Endgerät aus leicht erreichbar. Die Mitgliedschaften und Zusatzprodukte können somit von zu Hause aus abgeschlossen und verwaltet werden. Wie gewohnt gibt es verschiedenste Klubvorteile und das eigene Fahrzeug kann bewertet werden.

Ein neues Tool dabei ist das Erinnerungsservice: Mit diesem werden die Mitglieder an ihre nächsten Termine in ihrem ARBÖ-Prüfzentrum – beispielsweise an die §57a-Begutachtung - per E-Mail oder SMS erinnert. Des Weiteren können Mitglieder selbst auf eine komplett digitale Zustellung der Zahlungsinformationen und etwaigen Zusatzangeboten umstellen.

Besonders einfach gestaltet sich jetzt das „Mitglied werben“: Um ein Mitglied zu werben, einfach Kontaktdaten der zu werbenden Person eingeben und Prämie (OMV-Gutschein oder Hervis-Gutschein) aussuchen. Danach bekommt die zu werbende Person ein E-Mail und kann eine Mitgliedschaft beim ARBÖ abschließen.

Für dieses Projekt hat der ARBÖ mit T-Systems und World-Direct zusammengearbeitet, die beide schon lange verlässliche Partner für den Mobilitätsklub sind. „Ich freue mich, dass wir den ARBÖ als Digitalisierungspartner auf diesem zukunftsorientierten und wichtigen Weg begleiten dürfen und sind schon voller Tatendrang, um gemeinsam neue Ideen zu konzipieren und umzusetzen“, so Dieter Kögler, Account Manager bei T-Systems Austria. Auch bei World-Direct ist die Freude über den positiven Abschluss des Projekts groß, wie Projektmanagerin Monika Leitgeb ausführt: „Wir sind stolz auf unsere langjährige und produktive Partnerschaft mit dem ARBÖ. Auch im aktuellen Projekt können wir unsere Kernkompetenzen einsetzen – komplexe TYPO3-Applikationen für große Organisationen, tiefes Verständnis für die Programmierung von Schnittstellen und den sicheren technischen Betrieb im A1-Rechenzentrum.“ Weitere kundenfreundliche Features im Mitgliederberiech „Mein ARBÖ“ sind derzeit in Planung und werden in den kommenden Monaten präsentiert.

