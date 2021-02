Online im Casino zocken: Geht das legal und sicher? (FOTO)

Wien (ots) - Mal ehrlich: Der Gang in das Casino in der Stadt ist schon lange nicht mehr das, was er einmal war. Vor allem in den Salons treffen sich überwiegend ältere Leute und wer hier nicht zur gehobenen Klasse gehört, wird schräg angeschaut. Außerdem: Wer will sich schon für den Roulette-Tisch in Schale schmeißen und den Abend in enger Kleidung verbringen und das ganz ohne Lieblingsgerichte und Entspannung?

Genau deshalb gibt es mittlerweile zahlreiche Online Casinos. Trotzdem fällt die Auswahl schwer, denn jedes Casino bringt andere Eigenschaften mit. Eine Auswahl der bekanntesten und Online Casinos gibt es auf Online Casino Test auf spielhallentest.com. Doch wie legal ist das virtuelle Casino überhaupt und wie steht es um die Sicherheit?

Online Casino - bisher nicht für alle Gambler legal

Sprießen die Casinos auf der einen Seite wie Pilze aus dem Boden, verzeichnen sie auf der anderen Seite kaum deutsche Spieler. Wer sich doch registriert und gegen Geld zu spielen gedenkt, muss mit Konsequenzen rechnen. Bis zur Mitte des Jahres 2021 ist das Glücksspiel nicht für alle Spieler Deutschlands offen. Lediglich Gambler aus Schleswig-Holstein können am Glücksspiel teilnehmen. Mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 soll sich das ändern. Der Vertrag bringt zahlreiche Änderungen mit sich.

Das Glücksspiel ist ihm zufolge ab Sommer 2021 für alle deutschen Spieler möglich. Weiterhin gibt es eine Begrenzung des monatlichen Spielrahmens. Mehr Geld als 1000 Euro können Gambler nicht mehr einzahlen und in das Glücksspiel investieren. Und auch für die Online Casinos gibt es Folgen.

Damit sie deutsche Spieler zur Registrierung einladen dürfen, benötigen sie neben gültigen Lizenzen auch eine .de Domain. Ohne diese dürfen Online Casinos keine deutschen Spieler ansprechen. Auch die Werbemöglichkeiten der virtuellen Spielwelt verringern sich. Durften sie sich bislang als Casino bezeichnen, fällt diese Möglichkeit nun weg.

Wie es in Österreich aussieht

In Österreich gelten zwar einige Regeln, die lockerer sind als in Deutschland. Beispielsweise können österreichische Spieler auch in Online Casinos zocken, die überhaupt keine Lizenzen eingeholt oder erhalten haben. Zudem ist der Glücksspielmarkt nicht so eingeschränkt und sieht auch die Teilnahme ausländischer Online Casinos am Markt vor.

Das ist für Österreich ein großer Vorteil. Jener fehlt in Deutschland. Auch für Österreich selbst ergeben sich durch die Möglichkeit der Teilnahme der Österreicher am nicht lizensierten Online Spiel Vorteile. Die Steuereinnahmen kommen Österreich direkt zu, sofern der Anbieter seinen Sitz in Österreich hat.

Ein Verbot derartiger Anbieter ist dennoch aktuell in der Planung. Daher entscheiden sich derzeit vor allen Dingen neue Betreiber von virtuellen Casinos gegen eine Niederlassung in Österreich.

Darauf gilt es beim Online Glücksspiel zu achten

Mittlerweile explodiert der Glücksspielmarkt. Gambler sehen von der langen Fahrt ins Stadtcasino ab und sind auch von den dauerhaften Öffnungszeiten digitaler Casinos äußerst angetan. Wann immer ihnen danach ist, öffnen sie die Webseite und machen es sich vor dem heimischen PC oder vor dem Smartphone gemütlich.

Das Casino ist immer mit dabei. Bei der Auswahl des richtigen Anbieters kommt es jedoch dennoch auf einige Dinge an. Wer aus Deutschland heraus spielt, sollte sich noch bis zur tatsächlichen Realisierung des Glücksspielstaatsvertrages 2021 gedulden und vorab lieber noch das reale Casino aufsuchen. Darüber hinaus ist bei der Entscheidung für dieses oder jenes Online Casino nichts dem Zufall zu überlassen.

Das Casino benötigt ein aussagekräftiges Impressum. Hier muss die Adresse des Anbieters, ein Ansprechpartner und eine Rufnummer vorhanden sein. Auf diese Weise geht der Kontakt zum Betreiber sehr schnell. Wer lediglich der deutschen Sprache mächtig ist, muss unbedingt auf das Vorhandensein eines deutschen Kundendienstes achten.

Abgesehen vom Impressum kommt es auch auf die integrierten Boni an. Neue Gambler machen immer wieder den Fehler auf überaus großzügige Angebote hereinzufallen. Steht der angebotene Bonus in keiner Relation, dann ist vom Angebot zwingend abzusehen.

Die Aufforderung zur Zahlung bei Registrierung ist unseriös! Allein der Besuch eines Online Casinos - ohne sich am Spiel zu beteiligen - geht niemals mit Kosten einher. Bestimmte exklusive Casinos sind davon ausgenommen, doch derartige Angebote sind rar.

Apropos Zahlung: Eine Überweisung über Plattformen, die die Login-Daten des Kunden bei seiner Bank einfordern, ist als äußerst riskant einzustufen. Wer hier sichergehen will, nutzt übliche Zahlungsarten wie die Überweisung oder digitale Zahlungsanbieter wie PayPal. Mittlerweile offerieren Online Casinos die Abwicklung der Zahlung über Kreditkarten, was ebenso gern genutzt wird.

Sicherheit in Eigenregie

Mal abgesehen von weiteren Sicherheitsmaßnahmen wie dem Download eines guten Virenprogrammes sollten sich Spieler auch selbst absichern. Deutschland unterstützt sie dabei, indem es fortan eine Begrenzung der Einzahlungssummen gibt. Monatlich lassen sich nicht mehr als 1.000 Euro auf das Spielerkonto laden. Trotzdem gibt es beim Online Glücksspiel ein erhöhtes Risiko einer Sucht zu verfallen.

Der schleichende Prozess während einer Suchtentstehung kann zum Verlust des gesamten Kapitals führen und geht mit weiteren Schwierigkeiten einher. Wie bei anderen freudigen Glücksspielen kommt es auch beim Online Casino auf das richtige Maß an. Dann steht dem Spaß nichts im Weg.

