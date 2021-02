Lotto: Jackpots bei Sechser und Joker – 1,6 Mio. bzw. 450.000 Euro warten

Sechsstellige Sologewinne beim Fünfer mit Zusatzzahl und bei LottoPlus

Wien (OTS) - Fortuna frönte auch am vergangenen Sonntag wieder ihrer Vorliebe für Zahlenwiederholungen und bediente sich teilweise jener Kombination, die am Mittwoch der Vorwoche der Schlüssel zum Sechsfachjackpot war. Konkret: Mit 32 und 34 wiederholten sich zwei Zahlen, und in Verbindung mit 18, 20, 40 und 45 führte sie zu einer Kombination, die auf keinem Wettschein angekreuzt war. Somit geht es am kommenden Mittwoch um einen Jackpot und damit um rund 1,6 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 2 war einzig ein Wiener erfolgreich. Er bekommt für seinen Sologewinn rund 117.600 Euro und scheiterte an der Zahl 45. Zum Erfolg kam er mit dem ersten von sechs auf einem Normalschein angekreuzten Tipps.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es einen Solo-Sechser. Ein Niederösterreicher aus dem Mostviertel war hier mit dem System 0/07 erfolgreich und gewann rund 277.400 Euro. Dank des Systems darf er sich noch über sechs Fünfer und damit ein Zubrot von rund 6.400 Euro extra freuen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Ohne Hauptgewinn schließlich endete die Joker Ziehung. Da es keine Quittung mit der richtigen Joker Zahl gegeben hat, wartet ein Jackpot, und der wird mit rund 450.000 Euro gefüllt sein.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 7. Februar 2021

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 855.120,52 – 1,6 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 117.579,00 81 Fünfer zu je EUR 1.583,50 206 Vierer+ZZ zu je EUR 186,70 4.183 Vierer zu je EUR 51,10 5.766 Dreier+ZZ zu je EUR 16,60 68.750 Dreier zu je EUR 5,60 254.647 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 18 20 32 34 40 45 Zusatzzahl 2

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 7. Februar 2021

1 Sechser zu EUR 277.369,80 61 Fünfer zu je EUR 1.065,00 2.912 Vierer zu je EUR 19,90 49.778 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 8 9 17 21 22 36

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 7. Februar 2021

JP Joker, im Topf bleiben EUR 251.143,71 – 450.000 Euro warten 6 mal EUR 8.800,00 128 mal EUR 880,00 1.261 mal EUR 88,00 12.427 mal EUR 8,00 122.988 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 3 1 1 1 4

