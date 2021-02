NEOS: Kreislaufwirtschaft bietet Chancen für innovative österreichische und europäische Unternehmen

Claudia Gamon: „Europa soll zur Werkbank werden für alles, was lange halten, wiederverwendbar oder -verwertbar sein soll.“

Wien/Brüssel (OTS) - Das Europäische Parlament stimmt heute seinen Bericht über den neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft ab. Claudia Gamon, NEOS-Europasprecherin und Mitglied des Europäischen Parlaments, begrüßt die Ambitionen des Berichts, insbesondere in Hinblick auf die Klimapolitik: „Die Kommission kann mit dem Kreislaufwirtschaft-Aktionsplan dort ansetzen, wo man Großes bewegen kann: 45 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes geht auf die Produktion und Verwertung von Materialien zurück. Die Zahl klingt bedrohlich, bedeutet aber auch, dass wir es hier mit einer Klimaschutz-Schlüsselfrage zu tun haben.“

Insbesondere beim Thema Recycling hat Europa großen Aufholbedarf. Produkte sind meist als Einwegprodukte konzipiert, wenig widerstandsfähig oder können aus anderen Gründen nicht wiederverwendet werden. Nur 12 % der verwendeten Materialien sind recycelt. „Wir brauchen EU-weite verbindliche Ziele für Abfallreduktion, Wiederverwertung und Recycling. Dies wird auch dazu führen, dass wir als ressourcenarmer Kontinent unsere Abhängigkeit von Drittstaaten verringern können. Das sollte auch die letzten Skeptiker überzeugen“, ist sich Gamon sicher.

NEOS sehen bei Wirtschaft und Umwelt immer das „Und“. Der Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft bietet Chancen für innovative österreichische und europäische Unternehmen. Studien sprechen davon, dass mit der Kreislaufwirtschaft 700.000 neue Arbeitsplätze in der Europäischen Union geschaffen werden können. „Hier liegt auch der Hebel für den Wohlstand der Zukunft: Machen wir Europa zum Zentrum nachhaltiger Produktinnovation! Europa soll zur Werkbank werden für alles, was lange halten, wiederverwendbar oder -verwertbar sein soll“, so Gamon abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu