NEOS zu Faßmann: Schönfärbereien schaffen keine Klarheit

Martina Künsberg Sarre: „Der Minister muss sich endlich der Realität stellen, Probleme lösen und Klarheit schaffen statt seine Verantwortung abzuschieben.“

Wien (OTS) - „Dieses Interview war enttäuschend“, sagt NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre nach der heutigen „Pressestunde“ mit Bildungsminister Faßmann. „Die immensen Probleme und Unklarheiten, die derzeit landauf, landab in den Schulen und Kindergärten bestehen, verschwinden nicht, wenn man sie schönredet. Der Minister muss endlich klarmachen, wie er dafür sorgen will, dass der Betrieb in den Schulen und Kindergärten jetzt möglichst normal und möglichst sicher weitergeht.“

Doch statt Probleme zu erkennen und zu lösen, schiebe Faßmann weiterhin seine Verantwortung ab, so Künsberg Sarre. So verstehe beispielsweise niemand, warum Oberstufenschüler trotz Tests FFP-Masken tragen müssen und bei Lehrern ohne Test eine FFP-Maske ausreicht. Ebenso sei nicht nachvollziehbar, warum Lehrer_innen nur ein Mal pro Woche ein Test angeboten wird, den Schüler_innen aber zwei Mal. „Dass für die eine Verordnung das Bildungsministerium zuständig ist, für die Berufsgruppentests aber das Gesundheitsministerium, interessiert in der Praxis niemanden.“

Nicht nachvollziehbar sei auch, dass nach wie vor Kindergärten hintangestellt sind. „Natürlich muss es endlich auch ein regelmäßiges Testangebot für das Personal in den Kindergärten und in den Kindergruppen geben, dasselbe gilt für Tageseltern. Und natürlich ist es Aufgabe des Bildungsministers gemeinsam mit den Ländern dafür zu sorgen, dass das auch flächendeckend, auch in kleineren Gemeinden, leicht möglich ist und geschieht. Faßmann kann sich nicht länger darauf ausreden, dass die Elementarpädagogik nicht in seine Kompetenz fällt - er hat als Bildungsminister dafür zu sorgen, dass ALLE Bildungseinrichtungen in Österreich sicher sind und offen bleiben können.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu