Mandl: Quarantänepflicht für Berufspendler aus Slowenien abgewendet

Alpen-Adria-Wirtschaftskammer Kärnten vermittelt gemeinsame Lösung bei slowenischen Einreiseverschärfungen.

Klagenfurt (OTS) - Der Schock war groß: Am Donnerstagabend hatte die slowenische Regierung eine Verschärfung der Einreisebestimmungen beschlossen, wonach ab gestern, Freitag, jeder nach Slowenien Einreisende ohne gültigen COVID-Test in Quarantäne geschickt wird. WK-Präsident Jürgen Mandl: „Eine Katastrophe nicht nur für die Einpendler aus Slowenien – nach Kärnten rund 10.000, in die Steiermark etwa 25.000 pro Tag -, sondern auch für die betroffenen Unternehmen, denen von heute auf morgen die Mitarbeiter gefehlt hätten.“

Doch bereits am Samstagnachmittag konnte Mandl Entwarnung geben: Über die zuständigen Ministerien in Österreich und Slowenien konnte binnen kürzester Zeit eine Aufhebung des Testpflicht-Nachweises für Berufspendler bei der Einreise nach Slowenien erreicht werden. Federführend in den bilateralen Eilverhandlungen waren die Wirtschaftskammer Kärnten und der slowenische Wirtschaftsverband (SGZ). Mandl: „Die rasche Lösung dieses für viele Betriebe in Kärnten und der Steiermark ernsthaften Problems ist eine Bestätigung der ausgezeichneten Beziehungen der Alpen-Adria-Wirtschaftskammern (NAAN) und weiterer Interessenvertretungen wie etwa des slowenischen Wirtschaftsverbandes, dessen Präsident Benjamin Wakounig ich für seine Bemühungen auf slowenischer Seite herzlich danke.“

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Kärnten

Öffentlichkeitsarbeit

E oeffentlichkeitsarbeit @ wkk.or.at

T +43 (0)5 90 904-273