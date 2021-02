VP-Gerstl zu Chats von Privatdetektiv H.: Noch eindeutiger kann man die Rolle der SPÖ in Sachen Ibiza-Video gar nicht formulieren!

Nebelgranaten der SPÖ lösen sich in Luft auf – rote Versuche, an das Ibiza-Video zu gelangen, müssen weiter untersucht werden

Wien (OTS) - "Von Tag zu Tag wird noch deutlicher, wie eng die SPÖ in die Verwertungspläne des Ibiza-Videos involviert war", nimmt Wolfgang Gerstl, VP-Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, heute zu den medial bekanntgewordenen Chats von Privatdetektiv H. Stellung. In einer Nachricht an seine Mutter beklagte dieser im November 2017 verzweifelt, dass die SPÖ bei der Beschaffung des Geldes für das Video nicht weiterkomme. "Noch eindeutiger kann man die Rolle der SPÖ in Sachen Ibiza-Video gar nicht formulieren, wie es H. in dieser kurzen, aber umso eindeutigeren Nachricht getan hat", so Wolfgang Gerstl. Damit sei auch der neuerliche Versuch der SPÖ, jegliche Beteiligung abzustreiten und mit Nebelgranaten von den Vorgängen abzulenken, gescheitert.

"Wir haben es bereits in der vergangenen Woche betont: Die SPÖ war die erste und zugleich einzige Partei, der das Ibiza-Video bis hinauf zur damaligen Parteispitze von den Drahtziehern angeboten wurde. Die in der Nachricht zum Ausdruck gebrachte Verzweiflung von H. zeigt, dass der Plan der SPÖ sehr wohl ein ernsthafter war. Die Auskunftspersonen in der vergangenen Woche wollten uns hingegen weismachen, dass das Video bei persönlichen Treffen lediglich ein Randthema gewesen sei. Die heutigen Meldungen werfen aber das wahre Licht auf die Pläne des roten Netzwerks", so Gerstl. Umso wichtiger sei, weiter auf Aufklärung zu drängen. "Wir werden das im U-Ausschuss tun und somit eine zentrale Facette weiter beleuchten. Die Ablenkungsmanöver der SPÖ haben sich jetzt jedenfalls ad absurdum geführt und wurden unmissverständlich enttarnt", betont der VP-Fraktionsführer. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at