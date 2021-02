FPÖ – Belakowitsch: ÖVP-Arbeitsminister Kocher verhöhnt Arbeitslose in schwerster Krise

Wien (OTS) - „Die aktuellen AMS-Zahlen geben keinen Anlass zur Freude. Über 535.000 Bürger sind beim Arbeitsmarktservice gemeldet, das sind 27 Prozent mehr als im letzten Jänner. Wenn wir nun auch noch jene rund 470.000 Menschen hinzurechnen, die sich in Kurzarbeit befinden, ist die Million an Beschäftigungslosen bereits überschritten“, erklärte die freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch.

„Wenn sich nun ÖVP-Arbeitsminister Kocher darüber freut, dass es trotz aller Herausforderungen positiv sei, dass die Arbeitslosigkeit über den gesamten Jänner auf ‚relativ konstantem Niveau‘ geblieben sei und ein Anstieg der Schulungsteilnehmer zu verzeichnen sei, dann ist das ein blanker Hohn gegenüber den Betroffenen“, so Belakowitsch.

In Anbetracht, dass es bis heute keine Beschäftigungskonzepte seitens der Regierung gebe und die „Phase 3“ des Kurzarbeitsmodells mit Ende März auslaufe, werde sich die Situation am Arbeitsmarkt noch drastisch verschlimmern. „Verschärfend kommt noch hinzu, dass nun auch alle Stundungen vakant werden. Das wird zur Folge haben, dass viele Unternehmen in grobe Finanznöte geraten werden und somit auch die Zahl der Arbeitslosen weiterhin ansteigen wird“, betonte die FPÖ-Sozialsprecherin.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at