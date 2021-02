Trendiges Training

Fit in 6 Schritten: Wie das Trainieren vor Bildschirmen die Fitness steigert

Wien (OTS) - Jetzt machen wir nach, was Vorturner im Fernsehen, auf Youtube am Laptop und Tablet oder in der App am Smartphone tun.

Außerdem in der Februar-Ausgabe von MEDIZIN populär:

Gebärmutter: Wunderwerk in Schwierigkeiten



Rund 70 Prozent aller Frauen sind im Laufe ihres Lebens von einer (gutartigen) Gebärmuttererkrankung betroffen. Welche Schwierigkeiten am häufigsten vorkommen und was man dagegen tut.



Für Leib & Seele

Verzicht auf Nahrung dient der Gesundheit in vielerlei Hinsicht: Wie Fasten funktioniert und wie Körper und Psyche davon profitieren.

Lästiger Juckreiz

Wenn die Haut juckt, leidet der ganze Mensch. Was hinter quälendem Juckreiz stecken kann und welche Behandlungen den Teufelskreis aus Jucken und Kratzen durchbrechen können.

Pest oder Cholera

Warum manche Seuchen bis heute sprichwörtlich und andere überraschend schnell in Vergessenheit geraten sind sowie interessante Infos zur Corona-Impfung.

Schöne (?) neue Arbeitswelt

Unsere Arbeitskultur verändert sich – sie bewegt sich weg von strikten Vorgaben hin zu mehr Selbstbestimmtheit. Was der Wertewandel mit uns macht.

Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 1. Februar 2021.



