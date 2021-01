FH des BFI Wien kooperiert mit Studo

Studierende der FH des BFI Wien können ab sofort alle Vorteile der Vollversion kostenlos nutzen

Wien/Graz (OTS) - Das ganze Studium in einer App: Die Studo App soll mit nützlichen Features wie Kalender, Mail-Zugang, Newsfeed und Chat Studierenden die Organisation ihres Studiums erleichtern. Durch die Kooperation der FH des BFI Wien mit Studo haben Studentinnen und Studenten die Möglichkeit, die vielen Vorteile der Vollversion der App kostenfrei zu nutzen.

Die Coronavirus-Pandemie sorgte weltweit für einen noch nie dagewesenen Digitalisierungsschub. Um das digitale Angebot der Fachhochschule des BFI Wien weiter auszubauen, wurde mit 24. Dezember 2020 eine Kooperation mit dem Grazer Educational-Technology-Unternehmen Studo fixiert, das sich seit fünf Jahren mit Digitalisierungslösungen für Hochschulen beschäftigt. Die PRO-Version der gleichnamigen Studo App wird allen Studierenden der FH des BFI Wien kostenfrei zur Verfügung gestellt.

FH des BFI Wien treibt Digitalisierung mit Studo App voran

Mit der Einführung der Studo App setzt die Fachhochschule des BFI Wien einen weiteren Schritt in Richtung Serviceoptimierung und Digitalisierung.

„ Das Thema ‚Digitalisierung‘ ist relevanter denn je und prägt auch das Hochschulwesen in immer stärkerem Ausmaß. Gerade in Zeiten des Distance Learnings ist es uns als Fachhochschule ein großes Anliegen unsere Studierenden bei der Organisation ihres Studienalltags bestmöglich zu unterstützen sowie über wichtige Neuigkeiten zu informieren. Mit Studo haben wir einen kompetenten und erfahrenen Partner gefunden, der uns dabei unterstützt, unser digitales Angebot weiter zu optimieren ", so Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien.

Auch Lorenz Schmoly, Geschäftsführer von Studo, freut sich, die Fachhochschule des BFI Wien als Kooperationspartner gewonnen zu haben: „ Genauso wie wir bei Studo will auch die FH des BFI Wien ihren Studierenden den besten Service bieten. Diese Serviceorientierung, Offenheit und auch die rasche Umsetzung der Zusammenarbeit haben uns sehr beeindruckt. Wir sind stolz auf das Vertrauen in unsere Studo App, mit der wir die Studierenden der FH des BFI durch ihr Studium begleiten dürfen. "

Studo App: Gut organisiert ist halb studiert

„Studo“ ist für Android und iOS verfügbar und wurde von Studierenden für Studierende entwickelt. Egal ob Kalender mit integriertem Stundenplan, Mail-Zugang, Newsfeed, Chat-Funktion, Lunch-Optionen rund um den Campus oder Notenübersicht – in der Studo App sind alle wichtigen Informationen rund um das Studium mit einem Klick abrufbar. Die PRO-Version der App hält weitere praktische Features bereit: Beispielsweise können Userinnen und User Einträge im Kalender farblich markieren, um einen besseren Überblick über Termine zu gewinnen. Weiters erhalten sie automatisierte Push-Benachrichtigungen bei Noteneintragungen. Studo PRO ist außerdem im Gegensatz zur Standard-Version der App ohne Banner-Werbung nutzbar.

Über die FH des BFI Wien

Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mit zehn Bachelor- und sechs Master-Studiengängen – darunter zwei Bachelor-Studiengänge und drei Masterprogramme auf Englisch – ein umfassendes praxisorientiertes, wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance an. Die Bachelor-Studiengänge Banking and Finance sowie Interactive Media & Games Business erweitern mit Wintersemester 2020/21 das Portfolio der Hochschule.

Rund zwei Drittel der ca. 2.500 Studierenden der FH des BFI Wien absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Extra zugeschnittene Lehrveranstaltungen mit an eine Berufstätigkeit angepassten Lehrveranstaltungszeiten ermöglichen auch Berufstätigen ein Studium auf höchstem akademischem Niveau. Seit 2017 ist die Hochschule Mitglied des UN Global Compact und unterstützt mit ihrem Handeln die Sustainable Development Goals der UN.

www.fh-vie.ac.at





Über Studo

Studo ist ein Educational-Technology-Unternehmen aus Graz und beschäftigt sich mit Digitalisierungslösungen für Studierende und Hochschulen. Seit 2016 bietet Studo eine Organisations-App für Studierende an. Die App wird derzeit in Österreich und Deutschland von über 240.000 aktiven User*innen, die großteils Studierende, mittlerweile aber auch Hochschul-Bedienstete sind, genutzt. 23 Hochschulen sind bereits Kooperationspartner*innen.

Die Studo App organisiert Kurse, Stundenplan und Mails und bietet mit dem integrierten Chat und Newsfeed eine Plattform für Studierende an den jeweiligen Hochschulen. Studo ist die meistgenutzte Studierenden-App in Österreich und wurde kürzlich zur besten App für Studierende 2020 im DACH-Raum ausgezeichnet.

www.studo.com

