Drobits neuer SPÖ-Konsumentenschutzsprecher

Datenschutz und Konsumentenschutz sind kommunizierende Gefäße

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Datenschutzsprecher Christian Drobits wurde diese Woche vom SPÖ-Parlamentsklub einstimmig zum neuen SPÖ-Konsumentenschutzsprecher gewählt. Drobits sieht in seiner neuen weiteren Aufgabe als Konsumentenschutzsprecher eine perfekte Kombination zum „Privatsphärenschutz“: „Datenschutz und Konsumentenschutz sind zwei kommunizierende Gefäße; gibt es von einem zu wenig, leidet auch der andere Bereich. Die Notwendigkeit zum Schutz der KonsumentInnen zieht sich durch alle Bereiche des Lebens, das durch die zunehmende Digitalisierung vor neuen und großen Herausforderungen steht“. ****

Es geht um das tägliche Einkaufen, unsere Aktivitäten im Internet und in den sozialen Medien ebenso wie um klassische Verträge (z. B. Reisen). „Der rechtliche Rahmen, den wir im Parlament für die KonsumentInnen erarbeiten, macht es den Menschen möglich, ihre Rechte – beispielsweise gegenüber privaten Unternehmen und der öffentlichen Hand – effektiv durchzusetzen. Dieser Schutz gemeinsam mit dem Schutz der persönlichen Daten bedeutet für uns alle Sicherheit im Alltag – und dafür werde ich mich einsetzen“, so Drobits.

Drobits ist Jurist, hauptberuflich Regionalstellenleiter Süd in der Arbeiterkammer Burgenland und verfügt damit über eine jahrelange Beratungspraxis. Dem Nationalrat gehört er seit Oktober 2019 an. Schon bisher hat er sich um die Belange des Datenschutzes gekümmert und ist seit Juni 2020 stellvertretender Vorsitzender des Datenschutzrates (DSR), dem Beratungsorgan der Bundesregierung in Datenschutzangelegenheiten. (Schluss) PP/ls

