Pensionistenverband/Kostelka: Spätestens am 25. Jänner muss jeder über 65-Jährige eine Gratis-FFP2-Maske haben!

Verzögerte Auslieferung der versprochenen Masken „nachlässig“ – Pensionistenverband fordert Gratis-Masken für alle über 65-Jährigen vor Betreten eines Supermarktes

Wien (OTS) - Als „nachlässig und inakzeptabel“ bezeichnet Dr. Peter Kostelka, Präsident des Pensionistenverbandes (PVÖ) die Verzögerungen bei der Auslieferung der versprochenen Gratis-FFP2-Masken an über 65-Jährige. „Bereits Anfang Dezember wurde vollmundig und PR-wirksam angekündigt, dass ALLE SeniorInnen über 65-Jahre kostenlos zehn FFP2-Masken quasi als 'Weihnachstsgeschenk' per Post erhalten. Jetzt haben wir Ende Jänner, in fünf Tagen wird das Tragen einer FFP2-Maske in Supermärkten und Öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht und vielerorts in Österreich warten die Pensionisten nach wie vor auf ihre versprochenen Masken!“, so Kostelka. Der Pensionistenverband fordert daher, dass am 25. Jänner alle Personen über 65 vor dem Betreten eines Supermarktes kostenlos eine FFP2-Maske vor der Eingangstüre erhalten!



