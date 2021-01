FPÖ – Kickl: Impfprivilegien, Après-PK-Party im BKA und FSP2-Masken – Schwarz-rot-grüne Polit-Elite richtet es sich

Alle sind gleich, aber manche sind gleicher

Wien (OTS) - „Alle sind gleich, aber manche sind gleicher.“ Mit diesem Zitat aus George Orwells „Farm der Tiere“ beschrieb FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl die gegenwärtige Situation der Ungleichbehandlung von Politikern und Bevölkerung. „Zuerst werden allen Menschen, die über 65 Jahre alt sind, zehn kostenlose FSP2-Masken versprochen“, erinnerte Kickl. „Davon ist aber bis heute nur ein Bruchteil eingetroffen, während der Bundeskanzler, die anderen Regierungsmitglieder und zahlreiche ÖVP- und Grün-Abgeordnete sich stolz mit solchen Masken präsentieren.“

Dann werde die Impfreihenfolge nicht eingehalten, es seien mittlerweile Fälle aus fast allen Bundesländern bekannt, wo Politiker oder Gemeindebedienstete vorgezogen worden seien. Erst gestern sei aus Vorarlberg der Fall des Feldkircher ÖVP-Bürgermeisters publik geworden, erinnerte Kickl. „Das ist absolut inakzeptabel. Priorität müssen die Risikogruppen haben, die sich impfen lassen wollen.“

Und dann hätten sich ÖVP-Bundeskanzler Kurz, der grüne Minister Anschober, der Wiener SPÖ-Bürgermeister Ludwig und der steirische Landeshauptmann Schützenhöfer nach ihrer ach so anstrengenden Pressekonferenz am Sonntag, wo sie unter anderem die Schließung der Gastronomie bis mindestens Ende Februar verkündet hatten, noch zusammengesetzt und sich bei einem Buffet und der einen oder anderen Flasche Wein gestärkt. „Den Österreichern verbietet man den Besuch von Lokalen, man verbietet ihnen sogar, sich privat zu treffen, am liebsten würde man ihnen bis ins Schlafzimmer nachschnüffeln – aber die schwarz-rot-grüne Polit-Elite aus Bund und Ländern findet es offenbar völlig in Ordnung, sich zur Après-PK-Party im Bundeskanzleramt einzufinden“, meinte Kickl. „Wenn man eine Definition von Heuchelei und Scheinheiligkeit sucht, dann hat man sie gefunden.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at