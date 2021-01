Rückenschmerzen: Volksleiden Nummer eins im Mittelpunkt der Österreichischen Schmerzwochen

Österreichische Schmerzgesellschaft startet Informationsoffensive – Schmerzversorgung auch während der COVID-19-Pandemie sichern

Wien (OTS) - Bereits zum 20. Mal informiert die Österreichische Schmerzgesellschaft (ÖSG) im Rahmen ihrer Schmerzwochen über die Möglichkeiten der modernen Schmerzmedizin und nimmt sich der Schmerzversorgung an. In diesem Jahr liegt ein Schwerpunkt auf dem häufigsten Gesundheitsproblem in Österreich – dem Rückenschmerz, betonten ÖSG-Expertinnen und -Experten bei einer Online-Pressekonferenz.

Chronische Kreuzschmerzen und andere chronische Rückenleiden nehmen einer repräsentativen Gesundheitsbefragung der Statistik Austria zufolge den traurigen Spitzenplatz unter den gesundheitlichen Problemen ein: 26 Prozent der Befragten gaben an, in den letzten zwölf Monaten darunter gelitten zu haben, das sind 1,9 Millionen Personen. Im Rahmen der Schmerzwochen wird über Prävention, Diagnose und Therapie des Volksleidens aufgeklärt, vorgestellt werden auch Modelle für die optimale Versorgung Betroffener.

Ein weiteres Thema wurde diskutiert: In Zeiten der Corona-Pandemie ist es für chronische Schmerzpatientinnen und -patienten oft nicht einfach, Hilfe zu finden. Es seien Anstrengungen erforderlich, um Unterversorgung zu vermeiden, betonen die Schmerzspezialistinnen und -spezialisten.

Service für Betroffene und Interessierte: Informationsfolder, Facebook, Online-Sprechstunde

Die ÖSG stellte auch eine Reihe von Informationsangeboten vor:

- Über aktuelle Möglichkeiten der Schmerzmedizin informiert ein ÖSG-Patientenflyer unter dem Titel „Rückenschmerzen: Was bei hartnäckigen Beschwerden hilft“ oder Website der Österreichischen Schmerzgesellschaft unter www.oesg.at.

- Auf der neuen ÖSG-Facebookseite www.facebook.com/Schmerzwochen werden laufend Infos und Hilfestellungen veröffentlicht.

- Am 2. Februar um 16 Uhr bietet die ÖSG eine Online-Sprechstunde für alle Interessierten an. Details zur Anmeldung und Teilnahme gibt es unter https://www.bkkommunikation.com/index.php?id=115. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos!

Ausführliche Materialien zur Auftakt-Pressekonferenz und umfassende Expertenstatements finden sich unter www.bkkommunikation.com/de/presse-service/

Rückfragen & Kontakt:

B&K – Bettschart&Kofler Kommunikationsberatung GmbH

Dr. Birgit Kofler

676 6368930

kofler @ bkkommunikation.com​