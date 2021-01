Aviso zur Online-Pressekonferenz: Neues Ausbildungsmodell „Lehre und Studium“

Villach (OTS) - Seit dem Wintersemester 2020/21 wird in Kärnten eine neu entwickelte Doppellehre für das Berufsbild „Prozesstechnik + Elektrotechnik: Anlagen- und Betriebstechnik“ angeboten, das sich speziell an Maturant*innen der AHS und BHS richtet. Die FH Kärnten bietet dazu parallel ein berufsbegleitendes Studium an. Im Rahmen dieses Modells kooperieren Flex, Infineon Technologies Austria AG, RHI Magnesita, die Berufsschule Villach sowie die GPS – Lehrwerkstätte und die FH Kärnten.

Lehre und Studium verbindet Theorie und Praxis

Während im Studium die theoretischen und konzeptionellen Kompetenzen erarbeitet werden, fokussiert die betriebliche Ausbildung auf den Erwerb von praktischen und handwerklichen Kenntnissen. Wir bitten um Vormerkung des Pressetermins zur Präsentation „Neues Ausbildungsmodell: Lehre und Studium“.



Gesprächspartner Pressekonferenz:

• Peter Kaiser – Landeshauptmann Kärnten

• Siegfried Spanz – FH Kärnten, Geschäftsführung

• Ulla Birnbacher – FH Kärnten, Stv. Studienbereichsleitung Engineering & IT

• Wolfgang Werth – FH Kärnten, Studiengangsleitung Systems Engineering

• Herbert Torta – Bildungsdirektion Kärnten

• Josef Stocker – Direktor Fachberufsschule Villach

• Thomas Petschnig – GPS – Lehrwerkstätte, Bereichsleitung

• Martin Reiner – Flex, Geschäftsführung

• René Wallner – Flex, Leitung Ausbildungszentrum

• Thomas Reisinger – Infineon Technologies Austria AG, Produktionsvorstand

• Simone Oremovic – RHI Magnesita, Executive Vice President People, Projects & Communications



Datum: 22.01.2021, 13:00 - 14:00 Uhr

Ort: Kärnten, Österreich

Url: https://youtu.be/ffr6zYsECGk

