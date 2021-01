NEOS fordern ehrliche Ansage der Bundesregierung zu Lockdown

Gerald Loacker: „Neben lückenloser Transparenz, muss die Regierung vor allem eines schaffen: impfen, impfen, impfen.“

Wien (OTS) - Nach der heutigen Experten-Pressekonferenz im Bundeskanzleramt, fordert NEOS-Gesundheitssprecher einmal mehr Ehrlichkeit und klare Ansagen seitens der Bundesregierung. „Die Bürgerinnen und Bürger verdienen Klarheit und Nachvollziehbarkeit. Die Menschen müssen die Maßnahmen verstehen. Sie haben nach elf Monaten der Pandemie verdient, zu wissen, ab welchen Zahlen ein Lockdown notwendig ist, beziehungsweise gelockert werden kann. Es braucht klare Kriterien und auch einen klaren Zeitraum – auch wenn das keine guten Nachrichten bedeutet.“

Was die Mutation B117 betrifft, pocht Loacker auf Transparenz: „Sollte der Lockdown, wie es die Experten nun empfehlen, nicht nur verlängert, sondern auch verschärft werden, muss die Bundesregierung die Daten, auf denen ihre Entscheidungen fußen, offenlegen.“

Volle Konzentration auf das Impfen

Gerade in Anbetracht zunehmender B117-Fälle in Österreich, müsse die Bundesregierung bei der Impfung ordentlich ins Gaspedal steigen, so Loacker: „Das Impf-Schneckentempo der vergangenen Wochen darf nicht fortgesetzt werden. Zusperren ist die eine Sache. Das können Bundeskanzler Kurz und Gesundheitsminister Anschober gut. Doch worum es nun eigentlich geht ist impfen, impfen, impfen! Das muss schneller gehen.“

