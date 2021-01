SPÖ-Energiesprecher Schroll begrüßt Forderungen der Industrie nach Rundem Tisch zum Thema Blackout-Prävention

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll begrüßt heute, Freitag, die Forderung des Präsidenten der Industriellenvereinigung Knill nach einem Runden Tisch zum Thema „Blackout vermeiden“. „Der schwere Zwischenfall im europäischen Stromversorgungssystem vor einer Woche hat uns die Gefahren des Zusammenbruch der Stromversorgung bis hin zu einem Blackout deutlich vor Augen geführt“, so Schroll, der die dringende Notwendigkeit betont, „gemeinsam Präventionskonzepte zur Vermeidung eines Blackouts zu erarbeiten“. Der SPÖ-Energiesprecher fordert, rasch einen Termin für ein Treffen festzulegen, denn es brauche „einen klaren Plan und eine zielgerichtete gemeinsame Strategie, um rasch zu einer Lösung zu kommen“. ****

„Die Energieversorgungsunternehmen und die Stromnetzbetreiber leisten in Österreich hervorragende Arbeit. Ihnen ist es zu verdanken, dass es in der Vergangenheit nicht zu gröberen Zwischenfällen gekommen ist. Im europäischen Netz besteht aber die Gefahr von Dominoeffekten. Man braucht hier nichts zu verharmlosen. Die Gefahr eines Blackouts schwebt wie ein Damoklesschwert über dem österreichischen Stromnetz“, warnt Schroll, der in diesem Zusammenhang auch auf den Beschluss und die Umsetzung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes drängt.

„Auch hier muss die Regierung die Opposition und alle relevanten Kräfte einbeziehen, um Leistbarkeit, Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit der Energieversorgung zu garantieren“, sagt Schroll, der nicht müde wird, an diese drei zentralen Punkte zu erinnern. „Wer ‚Ja‘ sagt zu erneuerbaren Energien, der muss auch ‚Ja‘ zum Ausbau der Infrastruktur sagen!“, so Schroll. (Schluss) bj/ls

