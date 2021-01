NEOS an ÖVP: Die Regierung muss endlich gangbare Lösungen für die Schulen liefern!

Künsberg Sarre: „Wir können die Kinder und Jugendlichen nicht so lange daheim einsperren, bis die Pandemie weg ist. Es ist die Aufgabe der Regierung, sicheren Unterricht zu ermöglichen!“

Wien (OTS) - „Die Pandemie wird weder am 18. noch am 25. Jänner noch nach den Ferien vorbei sein, sie wird uns auch im nächsten Semester begleiten - so langsam wie die Regierung impft, noch viel länger“, sagt NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre zu den jüngsten Angriffen der Volkspartei. „Deshalb sollte und muss die Regierung nicht nur für die Schulen, sondern für alle, endlich gangbare Lösungen vorlegen und nicht völlig sinnbefreit mit dem Finger auf andere zeigen, um vom türkis-grünen Impfdesaster abzulenken.“

Bei den Schulen nur aufs Frühjahr zu warten und zu hoffen, dass man dann wieder mehr draußen sein kann, und bis dahin ein bisschen zu lüften, werde entschieden zu wenig sein, so Künsberg Sarre. „Wir machen seit Monaten verschiedenste Vorschläge, wie es gehen könnte, zum Beispiel mit regelmäßigen Tests und der Anmietung von weiteren Räumlichkeiten, um die Anzahl der Personen pro Raum zu reduzieren. Es sagt auch niemand, dass Schulen frei von Infektionen sind. Infektionen finden überall statt und deshalb sind entsprechende Maßnahmen zu treffen. Wenn die Infektionszahlen und die mutierte England-Virusvariante einen wirklich harten Lockdown erfordern, muss problemlos auf Schichtbetrieb oder auf Distance Learning umgestellt werden können. Das muss dann aber funktionieren! All das hat die Regierung aber leider bis heute nicht zusammengebracht, sie kennt auch in den Schulen nur stures Auf-Zu-Auf-Zu und lässt Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und die Eltern und deren Arbeitgeber weiter im Regen stehen.“

NEOS fordern daher die ÖVP, allen voran Bildungsminister Faßmann und Bundeskanzler Kurz, auf, sich endlich einig zu werden und einen gangbaren Weg aufzuzeigen und ein Konzept und einen Plan vorzulegen. Künsberg Sarre: „Und die ganze Bevölkerung so lange daheim einzusperren und sie nur zum Skifahren rauszulassen, bis 65 Prozent der Menschen geimpft sind, ist kein Plan. Auch wenn Kanzler Kurz offenbar das am liebsten täte.“

